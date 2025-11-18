Matías Fernández sorprende al elegir al mejor DT de su carrera: “Te hace crecer…”

El 2006 el fútbol chileno tenía al mejor jugador de América, porque la brillante campaña que tuvo Matías Fernández con Colo Colo le sirvió para ser escogido como el más destacado del continente.

El volante ofensivo fue la gran figura del cuadro albo que ganó el bicampeonato en Chile y llegó a la final de la Copa Sudamericana, por lo que fue galardonado por el diario El País de Uruguay.

Su gran rendimiento lo hizo un fijo de la selección chilena y le permitió jugar en Europa, por lo que tuvo a grandes entrenadores a lo largo de su carrera, pero tiene a uno como favorito.

Matías Fernández escoge a Marcelo Bielsa como el mejor DT de su carrera

Mati Fernández tuvo a grandes estrategas. Por ejemplo, Claudio Borghi le dio la camiseta de titular en Colo Colo; Manuel Pellegrini lo dirigió en Villarreal; y el italiano Vincenzo Montella lo llevó de Fiorentina a AC Milan. Pero ninguno de ellos es su elegido como el mejor.

Matías Fernández jugando en el Mundial de Sudáfrica 2010. (Photo by Ezra Shaw/Getty Images)

El ex volante creativo escogió a Marcelo Bielsa, quien lo tuvo en la Roja, como el mejor estratega de su larga carrera.

“Sí, para mí sí, es uno de los mejores, sin duda. O el mejor entrenador que tuve, porque te hace crecer como jugador, te exige y te hace ver cosas que a lo mejor uno no sabía o no entendía“, le dijo a La Tercera cuando le preguntaron por el Loco.

Matías Fernández era titular fijo con Marcelo Bielsa en la selección chilena, por sobre Jorge Valdivia, y fue su volante de creación en el Mundial de Sudáfrica 2010.