“Se viene un camino duro”: Valentina Toro sufre grave lesión en plena pelea de karate

Un complicado cierre de año enfrenta la atleta nacional Valentina Toro. La karateka sufrió la rotura del ligamento cruzado y tuvo que ser operada de urgencia.

Así lo informó la atleta a través de sus redes sociales. “Desde hoy el combate es en otro tatami”, detalló la estrella del Team Chile. La Vale subió diversas postales desde la Clínica Universidad de Los Andes y explicó a sus seguidores lo ocurrido.

¿Qué le pasó a Valentina Toro?

“Sufrí una rotura completa del ligamento cruzado anterior en mi última competencia”, comenzó el relato de Valentina Toro. La lesión se produjo en su rodilla derecha y tuvo que ser intervenida.

“La lesión no fue para nada traumática. Pude salir caminando e incluso seguir peleando”, confesó la guerrera nacional. Pero con el paso de los días se vino lo peor.

“Estas semanas mentalmente han sido durísimas (…) Se viene un camino duro, espero puedan acompañarme en este proceso. No me voy a rendir. Después de muchas lloradas volveremos a brillar”, recalcó.

La publicación sumó de inmediato más de 22 mil me gusta y cientos de mensajes de apoyo entre hinchas y deportistas nacionales que se cuadraron con la karateca.

“Es solo una piedra en el camino”, indicó voleibolista Karen Morales, “A volver más fuertes que antes. Con todo Vale”, agregó Mauricio Pinilla y “Todo saldrá bien y volverás más fuerte”, complementó Nati Mandiola, entre los cientos de mensajes que se registraron en Instagram. Incluso ya recibió la visita de Esteban Grimalt y Trinidad de la Noi.