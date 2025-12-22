Uno de los mejores deportistas chilenos de los últimos años es el golfista Mito Pereira, quien sorprendió a todos y anunció su temprano retiro del profesionalismo a los 30 años.

“Escribo estas líneas para contarles que después de un tiempo de reflexión he decidido poner término a mi carrera como golfista profesional. No es una determinación que tome de la noche a la mañana, la venía meditando y esperando el momento adecuado para comunicarla”, dio a conocer Pereira en sus redes sociales.

Luego, Mito explicó las razones de su alejamiento de la actividad profesional: “después de muchos años vinculado a este lindo deporte, las prioridades van cambiando y hoy mi mayor interés es poner un alto a los viajes, radicarme en Chile y atender mis proyectos personales”.

Pereira, a un paso de una medalla olímpica y un major

Mito Pereira estuvo a punto de hacer historia para el deporte chileno en 2021, cuando casi ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Pereira, junto con otros seis competidores, luchó por el tercer lugar en la cita de los cinco anillos, y tuvo la opción de colgarse la medalla pero un put mal ejecutado le impidió ganar la presea.

Además, Mito estuvo muy cerca de ganar un major, porque luchó hasta el final en el PGA Championship 2022, al que llegó como líder a la jornada decisiva y un doble bogey en el último hoyo lo sacó de carrera.