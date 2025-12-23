Mito Pereira sorprendió a todos con el anuncio de su retiro. El deportista chileno que ilusionó a todos con una medalla en Tokio 2020 se despidió para siempre del golf profesional este lunes.

En redes sociales, el golfista explicó: “Hoy mi mayor interés es poner un alto a los viajes, radicarme en Chile y atender mis proyectos personales (…) Viví muchos años fuera de casa, llegó el momento de parar”.

El mundo del golf no demoró en reaccionar al anuncio. Joaquín Niemann, su gran amigo y quien fue su compañero en el LIV Golf, también quiso dejar un mensaje.

“El golf me regaló amigos como este, de esos que quedan para siempre. Dentro y fuera de la cancha. Gracias por compartir tu etapa golfística conmigo, por estar siempre presente y darnos tantas alegrías”, dijo.

La reacción de Joaquín Niemann al retiro de Mito Pereira

En Radio ADN, Joaquín Niemann declaró que “no hay mucho qué decir. Hablé con Mito desde que se fue del equipo y más o menos sabía lo que tenía pensado hacer. Sabía que iba a estar tranquilo y contento con la decisión que tomara”

“Conviví mucho con él, momentos de tensión, de alegría, muchos tipos de momentos. Sé que será cercano aunque no esté jugando al golf. Nada más que apoyo a Mito”,

