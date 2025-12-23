Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chile

La emotiva reacción de Joaquín Niemann al retiro de Mito Pereira: “Amigos como este…”

Joaquín Niemann le dedicó palabras a Mito Pereira, quien anunció su retiro del golf.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Joaquín Niemann reaccionó al retiro de Mito Pereira
© InstagramJoaquín Niemann reaccionó al retiro de Mito Pereira

Mito Pereira sorprendió a todos con el anuncio de su retiro. El deportista chileno que ilusionó a todos con una medalla en Tokio 2020 se despidió para siempre del golf profesional este lunes.

En redes sociales, el golfista explicó: “Hoy mi mayor interés es poner un alto a los viajes, radicarme en Chile y atender mis proyectos personales (…) Viví muchos años fuera de casa, llegó el momento de parar”.

El mundo del golf no demoró en reaccionar al anuncio. Joaquín Niemann, su gran amigo y quien fue su compañero en el LIV Golf, también quiso dejar un mensaje.

El golf me regaló amigos como este, de esos que quedan para siempre. Dentro y fuera de la cancha. Gracias por compartir tu etapa golfística conmigo, por estar siempre presente y darnos tantas alegrías”, dijo.

La reacción de Joaquín Niemann al retiro de Mito Pereira

En Radio ADN, Joaquín Niemann declaró que “no hay mucho qué decir. Hablé con Mito desde que se fue del equipo y más o menos sabía lo que tenía pensado hacer. Sabía que iba a estar tranquilo y contento con la decisión que tomara”

“Conviví mucho con él, momentos de tensión, de alegría, muchos tipos de momentos. Sé que será cercano aunque no esté jugando al golf. Nada más que apoyo a Mito”,

Publicidad
Lee también
Mientras Alcaraz ha ganado USD15 millones el 2025, esto acumula Niemann
Redsport

Mientras Alcaraz ha ganado USD15 millones el 2025, esto acumula Niemann

VIP con su mujer en Bad Bunny: la exclusiva cita de Joaquín Niemann
Redsport

VIP con su mujer en Bad Bunny: la exclusiva cita de Joaquín Niemann

Supera a Mbappé, Kane y Salah: Joaquín Niemann y sus ganancias en 2025
Redsport

Supera a Mbappé, Kane y Salah: Joaquín Niemann y sus ganancias en 2025

Jugador de Colo Colo a nada de llegar a Wanderers
Chile

Jugador de Colo Colo a nada de llegar a Wanderers

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo