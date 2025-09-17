Los premios en el deporte son cada vez más espectaculares. Eso se ve reflejado en el chileno Joaquín Niemann, quien ha tenido una temporada 2025 espectacular en la que ha ganado 5 títulos en el Liv Golf.

Esto lo ha llevado a poder superar en premios incluso a una figura de talla mundial como lo es el tenista Carlos Alcaraz, número 1 del ranking mundial y que esta temporada se quedó con Roland Garros y el US Open.

El español, según indica la página de la ATP, esta temporada lleva ganados 15.631.652 dólares, años en el que además de los Grand Slams ganó otros cinco trofeos: Rotterdam, Montecarlo, Roma, Queen’s y Cincinnati.

Una cifra que significa casi un tercio de lo alcanzado en total en su carrera, la que se empina por sobre los 53 millones de dólares, eso sin contar lo que le entregan los patrocinadores.

Alcaraz fue campeón este año en Roma

Niemann supera a Carlos Alcaraz

El chileno Joaquín Niemann está viviendo la mejor etapa de su carrera en el golf a sus 26 años, pues ha alcanzado cinco títulos este 2025: Adelaida, Singapur, Ciudad de México, Virginia y Gran Bretaña.

Niemann celebra su título en el Liv Golf de Adelaida

De este modo, ha logrado la suma de 21,5 millones de dólares en premios. Esto, tal como se señaló con Carlos Alcaraz, sin contar bonos ni contratos con los auspiciadores.

Importante señalar que siempre hay descuentos importantes en estos premios. Pero aún así, limpios le quedan cerca de 17 millones de dólares, más de lo obtenido por el tenista español.

En su carrera, Niemann acumula cerca de 80 millones de dólares. Una cifra abismante considerando su corta edad y que demuestra el talento del chileno.