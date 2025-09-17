Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Polideportivo

¡Lo supera! Mientras Carlos Alcaraz lleva 15 millones de dólares ganados el 2025, esto acumula Joaquín Niemann

Joaquín Niemann es uno de los deportistas que más dinero ha obtenido durante el 2025, superando incluso a Carlos Alcaraz.

Por Felipe Escobillana

Niemann supera a Alcaraz en los premios ganados este 2025
© GettyNiemann supera a Alcaraz en los premios ganados este 2025

Los premios en el deporte son cada vez más espectaculares. Eso se ve reflejado en el chileno Joaquín Niemann, quien ha tenido una temporada 2025 espectacular en la que ha ganado 5 títulos en el Liv Golf.

Esto lo ha llevado a poder superar en premios incluso a una figura de talla mundial como lo es el tenista Carlos Alcaraz, número 1 del ranking mundial y que esta temporada se quedó con Roland Garros y el US Open.

El español, según indica la página de la ATP, esta temporada lleva ganados 15.631.652 dólares, años en el que además de los Grand Slams ganó otros cinco trofeos: Rotterdam, Montecarlo, Roma, Queen’s y Cincinnati.

Una cifra que significa casi un tercio de lo alcanzado en total en su carrera, la que se empina por sobre los 53 millones de dólares, eso sin contar lo que le entregan los patrocinadores.

Alcaraz fue campeón este año en Roma

Alcaraz fue campeón este año en Roma

Niemann supera a Carlos Alcaraz

El chileno Joaquín Niemann está viviendo la mejor etapa de su carrera en el golf a sus 26 años, pues ha alcanzado cinco títulos este 2025: Adelaida, Singapur, Ciudad de México, Virginia y Gran Bretaña.

Publicidad
Niemann celebra su título en el Liv Golf de Adelaida

Niemann celebra su título en el Liv Golf de Adelaida

De este modo, ha logrado la suma de 21,5 millones de dólares en premios. Esto, tal como se señaló con Carlos Alcaraz, sin contar bonos ni contratos con los auspiciadores.

La modelo que desata la polémica entre Alcaraz y Sinner: Salió con ambos en el US Open

ver también

La modelo que desata la polémica entre Alcaraz y Sinner: Salió con ambos en el US Open

Importante señalar que siempre hay descuentos importantes en estos premios. Pero aún así, limpios le quedan cerca de 17 millones de dólares, más de lo obtenido por el tenista español.

Publicidad

En su carrera, Niemann acumula cerca de 80 millones de dólares. Una cifra abismante considerando su corta edad y que demuestra el talento del chileno.

El sorteo de Copa Davis fue diabólico: se puede dar la final Italia versus España con Sinner y Alcaraz

ver también

El sorteo de Copa Davis fue diabólico: se puede dar la final Italia versus España con Sinner y Alcaraz

Lee también
VIP con su mujer en Bad Bunny: la exclusiva cita de Joaquín Niemann
Redsport

VIP con su mujer en Bad Bunny: la exclusiva cita de Joaquín Niemann

Supera a Mbappé, Kane y Salah: Joaquín Niemann y sus ganancias en 2025
Redsport

Supera a Mbappé, Kane y Salah: Joaquín Niemann y sus ganancias en 2025

Mientras Tiger Woods ganó 121 millones de dólares, esto acumula Niemann
Redsport

Mientras Tiger Woods ganó 121 millones de dólares, esto acumula Niemann

El "Penquistão" es oficial: Así se jugará la Copa Biobío 2025
Chile

El "Penquistão" es oficial: Así se jugará la Copa Biobío 2025

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo