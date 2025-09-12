Al parecer, la rivalidad entre los dos tenistas de talla mundial, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, se habría extendido más allá del US Open de este año, luego de que se filtrará que la modelo de Sports Illustrated, Brooks Nader, mantuvo un romance con ambos.

La estrella de realities shows habría salido al mismo tiempo con el número uno y dos del tenis al momento que se desarrollaba el US Open, según reveló una fuente a Page Six.

Los rumores del triángulo amoroso entre Alcaraz, Sinner y Nader

El mismo medio a través de su canal de radio reveló hace algunas semanas que Nader, que protagoniza el reality de Hulu “Love Thy Nader”, se refirió al romance en el programa en donde en conversación con sus hermanas señaló que estaba “tanteando el terreno”.

ver también Carlos Alcaraz supera a Jannik Sinner y consigue el premio más alto en el US Open

Allí, Grace Ann lanzó una pista sobre el pretendiente agregando que su nombre “rima con winner”, refiriéndose a la estrella italiana del tenis. Tras esto, Nader y sus hermanas siguieron bromeando. “Hay muchos jugadores en el juego”.

Brooks Nader habría tenido citas con ambos tenistas durante el US Open/Getty Images)

Tras esto, en conversación con Jimmy Kimmel en su late show, el presentador le preguntó directamente si tenía un romance con Sinner. “¿Es esto como un interrogatorio? Tengo mucho miedo ahora mismo (…) Estás cerca… estás caliente”.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, estos rumores dieron un giro inesperado cuando su hermana, Grace Ann Nader, confirmó que en realidad no estaría con Jannik Sinner, sino que esta saliendo con otra estrella del tenis: Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz jugaron recientemente la final del US Open, que terminó con la victoria del español/Getty Images)

“Los rumores son ciertos”, declaró Grace Ann en exclusiva a E! News en el evento Raising Cane’s NYFW. “Salir es un término muy impreciso. Pero sé que es el hombre del momento”.

Publicidad

Publicidad

¿Quién es Brooks Nader?

La nueva pareja del tenista es una modelo estadounidense, 28 años es una modelo y personalidad televisiva estadounidense. Ganó el concurso Swin Search de 2019 y se convirtió en modelo de trajes de baño de Sports Illustrated, apareciendo en la revista desde 2020 hasta 2023.

El 2024 participó en Dancing with the stars terminando en noveno lugar de la competencia.

Estuvo casada con el inversor inmobiliario Billy Haire, pero se separaron en 2024 y su divorcio se formalizó un año después. Nader también tuvo un breve romance con la estrella de la NFL, Tom Brady.

La modelo tuvo citas con ambos tenistas durante el US Open/Getty Images)

Publicidad