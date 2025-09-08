Carlos Alcaraz salió de Flushing Meadows con el trofeo más codiciado y con un cheque que lo disparó hacia un nuevo hito en su carrera.

El español llegó al US Open con 48,4 millones de dólares acumulados en premios y, tras embolsarse los 5 millones del torneo (la cifra más alta jamás repartida en un Grand Slam), superó los 53,4 millones en ganancias.

En pesos chilenos, eso significa que Alcaraz ha acumulado un prize money de unos 51,8 mil millones de pesos en toda su carrera.

ver también El insólito detalle que conecta a Sabalenka y Alcaraz más allá de ser campeones del US Open

Un club reservado para pocos

El dato no es menor: Alcaraz se convirtió en el séptimo jugador de la historia, entre ATP y WTA, en superar la barrera de los 50 millones de dólares.

En ese grupo de élite donde aparecen solo Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Serena Williams, Andy Murray y Alexander Zverev.

Lo más llamativo es que el murciano, con solo 22 años, es el primer jugador nacido en los 2000 que lo consigue. Detrás vienen Jannik Sinner e Iga Swiatek, que aún persiguen esa marca, pero por ahora Alcaraz marca la diferencia también en el terreno económico.

Publicidad

Publicidad

Lo que sí está claro es que con más de 53 millones de dólares en el bolsillo y solo siete temporadas como profesional, Alcaraz va directo a pelear los récords absolutos de Djokovic, Nadal y Federer.