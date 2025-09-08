Es tendencia:
La cifra astronómica que alcanza Alcaraz tras ganar el US Open y que lo pone en la historia del tenis

El español no solo levantó su sexto Grand Slam, también rompió una barrera económica que lo mete en un club donde solo caben siete nombres en toda la historia del tenis.

Por Javiera López Godoy

Carlos Alcaraz con el trofeo del US Open 2025
Carlos Alcaraz salió de Flushing Meadows con el trofeo más codiciado y con un cheque que lo disparó hacia un nuevo hito en su carrera. 

El español llegó al US Open con 48,4 millones de dólares acumulados en premios y, tras embolsarse los 5 millones del torneo (la cifra más alta jamás repartida en un Grand Slam), superó los 53,4 millones en ganancias.

En pesos chilenos, eso significa que Alcaraz ha acumulado un prize money de unos 51,8 mil millones de pesos en toda su carrera.

Un club reservado para pocos

El dato no es menor: Alcaraz se convirtió en el séptimo jugador de la historia, entre ATP y WTA, en superar la barrera de los 50 millones de dólares.

En ese grupo de élite donde aparecen solo Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Serena Williams, Andy Murray y Alexander Zverev.

Lo más llamativo es que el murciano, con solo 22 años, es el primer jugador nacido en los 2000 que lo consigue. Detrás vienen Jannik Sinner e Iga Swiatek, que aún persiguen esa marca, pero por ahora Alcaraz marca la diferencia también en el terreno económico.

Lo que sí está claro es que con más de 53 millones de dólares en el bolsillo y solo siete temporadas como profesional, Alcaraz va directo a pelear los récords absolutos de Djokovic, Nadal y Federer.

