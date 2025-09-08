El US Open dejó imágenes históricas. Carlos Alcaraz levantó su segundo trofeo en Flushing Meadows y Aryna Sabalenka defendió el título que había ganado en 2024.

Ambos son los actuales número 1 del mundo y comparten el privilegio de ser campeones de Grand Slam este año.

Pero, como si fuera poco, hay un detalle curioso que los une y que sorprendió incluso a sus fans en redes sociales.

Dos campeones, dos caminos paralelos

Alcaraz ya suma dos US Open (2021 y 2025) y se consolida como el gran rival a batir en el circuito masculino.

Sabalenka, por su parte, retuvo la corona en Nueva York tras consagrarse también en 2024, confirmando que vive el mejor momento de su carrera.

El destino quiso que ambos coincidieran en lo mismo: dos títulos en el Arthur Ashe y el reinado absoluto en el ranking.

Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka con sus trofeos del US Open 2025 (Getty Images).

El inesperado vínculo entre Alcaraz y Sabalenka

Lo anecdótico apareció después de las celebraciones. Más allá de trofeos y rankings, Sabalenka y Alcaraz comparten fecha de cumpleaños, ya que ambos ambos nacieron un 5 de mayo, ella en 1998 y él en 2003.

La coincidencia no pasó desapercibida y la propia bielorrusa lo hizo notar en Instagram.

La número 1 de la WTA subió un reel con la canción viral “Made for me” de Muni Long, justo en la parte que dice “Twin, where have you been?”, es decir “Gemelo, ¿Dónde has estado?”.

En el video aparecen ambos mostrando sus trofeos. “Gemelo de cumpleaños y gemelo del trofeo del US Open. El 5 de mayo debe ser una fecha con mucha suerte”, escribió Sabalenka.