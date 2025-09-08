El chascarro de Aryna Sabalenka con Carlos Alcaraz: por suerte no es el pololo

El US Open vio consagrarse como campeones este fin de semana a la bielorrrusa Aryna Sabalenka, en la rama femenina, y a Carlos Alcaraz, entre los varones.

El español venció a Jannik Sinner y recuperó el número 1 del mundo. Una rivalidad que ya se está haciendo histórica, a tal punto que Sabalenka los confundió.

En una entrevista que juntó a ambos en la televisión estadounidense, la europea confundió el nombre y llamó a Alcaraz dos veces como “Jannik…“, en una confusión que provocó muchas risas.

Alcaraz junto a Sabalenka

La risa de Alcaraz con Sabalenka

Alcaraz demostró su sencillez con una sonrisa gigante, mientras Sabalenka jugaba al “trágame tierra” con una cara de vergüenza que quedará para la posteridad. “Carlos, Carlos, sorry”, le señaló.

Los periodistas de la entrevista le echaron leña al carbón con gritos de “wow, wow, wow”, en un momento que ella trató de que pasara rápidamente.

El español fue aún más rápido que todos. Como la nota se estaba realizando muy temprano, le dijo “son las nueve de la mañana, no te preocupes” y todo quedó en un chascarro televisivo.

Eso sí, le advertimos que no trate de hacer lo mismo con su pareja nombrando a su ex. En ese caso, las risas que se vieron en televisión van a desaparecer de seguro y le pedirán explicaciones.

La temporada de tenis entra en su recta final y se prepararán para lo que será, a fin de mes, un nuevo Masters 1000: el de Shanghai, en China, el penúltimo de la temporada.