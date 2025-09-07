El US Open tiene nuevo monarca. Carlos Alcaraz superó a Jannik Sinner y confirma su gran rendimiento en una temporada 2025 que difícilmente podrá olvidar.

El tenista nacido en Mallorca superó de principio a fin a su rival italiano. Con parciales de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 se quedó con el título en dos horas y 40 minutos de juego.

ver también Nadie lo ha logrado en 65 años: El increíble récord que firmará Alcaraz si se corona campeón en el US Open

Alcaraz demostró estar hecho para este tipo de instancias. Se anotó con 10 aces, concretó cinco chances de quiebre, tuvo 112 puntos ganadores y no tuvo doble faltas.

Pese al categórico triunfo, el atleta de 22 años tuvo palabras de reconocimiento para su rival. “Fue un partido muy duro. Es increíble el nivel de Jannik. Pareciera que ahora lo veo más que mi familia. Ha sido un gran rival”, confesó entre risas .

Tras ello, hizo un agradecimiento total a sus cercanos que vibraron con el triunfo en el Arthur Ashe Stadium. “Quiero dar las gracias a mi equipo y familia que hoy me acompaña. Gracias a ellos todo esto es posible”, recalcó.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto ganó Carlos Alcaraz en el US Open?

El tenista español de 22 años consiguió su sexto Grand Spam tras superar a Jannik Sinner. Pero además de la gloria, Carlos Alcaraz alcanzó el premio más alto en la historia del US Open.

ver también El más grande de la historia: El cuantioso premio que se pelean Sinner y Alcaraz en la final del US Open

La comparación inmediata se hace con lo registrado en el torneo de WTA. Mientras Aryna Sabalenka recibió 2,5 millones de dólares por ganar el torneo, Alcaraz se quedó con 5 millones de la divisa estadounidense.

El monto del premio inclusive supera lo que ganó en Roland Garros en este 2025, y que llegó a ser 2,9 millones de dólares.

Publicidad