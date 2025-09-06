Carlos Alcaraz tiene en sus manos no solo el trofeo del US Open, sino también una marca que pondría su nombre en letras doradas en la historia del tenis.

El murciano está a un paso de conseguir lo que nadie logra desde 1960: coronarse campeón sin dejar escapar un solo set.

Un camino impecable en el US Open

Hasta ahora, el español ha despachado a seis rivales con una autoridad aplastante. En total, son 18 sets jugados y 18 ganados.

Alcaraz ha concedido solo 58 juegos en total, con un promedio de poco más de tres por set. Y lo más llamativo es que solo necesitó dos tie-breaks para resolver sus partidos.

Ahora se viene el desafío más importante, su duelo final ante el N°1 del mundo, Jannik Sinner.

“Para mí es genial, es algo en lo que estoy trabajando, la consistencia en los partidos, en los torneos, en el año en general”, explicó el número 2 del mundo.

Carlos Alcaraz en el US Open 2025

Alcaraz a nada de unirse a un club reservado para leyendas

En la era abierta, solo cinco jugadores han ganado un Grand Slam sin perder sets: Ken Rosewall, Ilie Nastase, Bjorn Borg, Roger Federer y Rafael Nadal.

Y ninguno lo consiguió en el US Open. El último que lo hizo en Nueva York fue Neale Fraser en 1960, cuando todavía se jugaba como US Championships.

Es decir, si Alcaraz logra levantar el título, entrará a un círculo exclusivo reservado para gigantes del tenis. Y además sería el primero en hacerlo en el US Open desde la Era Abierta, que comenzó en 1968.

