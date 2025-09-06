La final masculina del US Open promete ser histórica. Jannik Sinner (1°) y Carlos Alcaraz (2°) volverán a cruzarse en un Grand Slam, tras Roland Garros y Wimbledon.

Esta rivalidad, que ya se ha convertido en un clásico de la era moderna del tenis mundial, trae increíbles récord bajo la manga.

Por primera vez en la Era Abierta desde 1968, dos mismos jugadores disputarán tres finales de Grand Slam en la misma temporada.

Además, 2025 marcará un hito, ya que las cuatro finales de los Grand Slam fueron disputadas entre el 1º y 2º del mundo, algo que no ocurría desde la creación del ranking ATP en 1973.

La cima del ranking en juego

Más allá del título, esta final tendrá como premio extra la cima del ranking ATP.

Mientras Sinner acumula 65 semanas consecutivas como líder, Alcaraz busca regresar a la cima tras haber sido Nº1 más joven de la historia en 2022.

Hasta ahora, el español lidera por 9-5 los enfrentamientos ante Sinner. Curiosamente, sus últimos cinco duelos han sido finales, con un balance favorable para Alcaraz de 4-1.

¿A qué hora juega Sinner vs Alcaraz en el US Open?

El partido se disputará este domingo 7 de septiembre a las 15:00 horas de Chile.

¿Dónde ver el partido en vivo?

El duelo se podrá ver en vivo por ESPN y Disney+ Premium.