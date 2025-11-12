Es tendencia:
Tenis

“Sospechoso, a otros los sancionaron años por lo mismo”: Djokovic defiende a Jarry tras doping de Sinner

Sigue la polémica por el nulo castigo al italiano, en un caso similar al que le dieron un año al chileno fuera de las canchas.

Por Nelson Martinez

Sigue la polémica por el "castigo" a Sinner.
© Getty.Sigue la polémica por el "castigo" a Sinner.

En un polémico año 2025, Jannik Sinner sigue sacando ronchas por su especial castigo de tres meses que recibió por el caso de dopaje, justo en momentos donde no defendía puntos. Y ahí, Nicolás Jarry fue el primero en criticar a la ATP.

Es que al chileno lo sancionaron con un año sin jugar por un caso similar, quedando hasta sin ranking (2020). Por su parte, Sinner explicó en tono burlesco que “contraté a un abogado de gran prestigio porque tengo el dinero que otros no tienen”.

Y fue Novak Djokovic quien tomó la palabra ahora por los beneficios al italiano, cuadrándose con el Príncipe y ejemplificando con su caso para criticar a Jannik. Sin pelos en la lengua, Nole repartió sus mejores golpes.

Djokovic se une a Jarry y barre con Sinner

Novak Djokovic criticó el trato especial de la ATP para castigar solo tres meses a Jannik Sinner, en un caso de dopaje que Nicolás Jarry estuvo un año sin poder jugar.

Nole prendió la rivalidad con Sinner /Getty Images

Nole prendió la rivalidad con Sinner /Getty Images

“Cuando sucedió, me quedé en shock. Creo que no lo hizo a propósito. Pero la forma en que se manejó todo el caso es muy sospechosa”, partió diciendo , en conversación con Piers Morgan.

Fue ahí que llegaron sus dichos más lapidarios en apoyo a Nicolás Jarry y los tenistas más perjudicados. Djokovic dijo sobre Sinner que “la falta de transparencia, la inconsistencia. La conveniencia de que la sanción se produjera entre dos Grand Slams para que no se los perdiera fue muy, muy extraño”.

Sinner sigue cosechando triunfos tras el caso. /Getty Images

Sinner sigue cosechando triunfos tras el caso. /Getty Images

“Y cuando ves que alguien por algo muy similar o lo mismo es sancionado durante años y a él solo le imponen una sanción provisional de 3 meses, no está bien. Por supuesto que es responsable. Porque esas son las reglas, eres responsable cuando sucede algo así. “, cerró.

