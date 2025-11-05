Novak Djokovic pone en un altar a Alejandro Tabilo con precioso elogio: “Siempre es…”

Alejandro Tabilo (81° del mundo) sigue teniendo récord positivo en el cara a cara contra Novak Djokovic (5°), con quien este martes perdió en el ATP 250 de Atenas.

Ahora el registro dice que el chileno tiene ventaja de 2-1 sobre el ex número 1 del mundo, tras el 7-6 (3) y 6-1 que le propinó el balcánico en los octavos de final del certamen griego.

Tabilo le había ganado a Nole en Roma 2024 y Montecarlo 2025, en sets corridos, récord que no pudo mantener justo en el torneo que organiza la empresa del para muchos mejor tenista de todos los tiempos.

Novak Djokovic llena de elogios a Alejandro Tabilo

Novak Djokovic habló tras el triunfo ante Alejandro Tabilo y no hizo más que elogiar al chileno nacido en Canadá, a quien tildó de “peligroso”.

“Me voy contento por el partido que he tenido ante un jugador como Tabilo que siempre es peligroso. De hecho, me había enfrentado dos veces a él y nunca le había ganado, aunque ambas habían sido sobre tierra batida”, dijo Nole.

“El cara a cara siempre te hace estar un poco alerta antes del encuentro, te obliga a repasar algunos momentos de esos encuentros anteriores. Todo eso me ha servido para luego sumarlo al cariño y el apoyo que he recibido desde el inicio por parte de toda esta gente”, agregó.

Alejandro Tabilo fue elogiado por Novak Djokovic. (Photo by Hu Chengwei/Getty Images)

Por último, Novak Djokovic, que se fue a vivir con su familia a Atenas tras tener problemas en Serbia, alabó al público local y dijo sentirse un heleno más.

“Siempre estaré agradecido por la hospitalidad que ha tenido esta gente, son famosos por ser un pueblo muy global que siempre te recibe con los brazos abiertos a las personas. Más allá de mis éxitos deportivos o cualquier reconocimiento que pueda tener, creo que la gente aquí me ha recibido desde una perspectiva amistosa, muy humana, eso me ha tocado el corazón. Ahora llevo Atenas en mi corazón”, cerró.

