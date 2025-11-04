Es tendencia:
Tenis

Boris Becker termina con la discusión sobre el mejor tenista de la historia: “De manera…”

El alemán no dudó ni un minuto cuando tuvo que elegir al mejor jugador de tenis de todos los tiempos.

Por Carlos Silva Rojas

Boris Becker elige al mejor tenista de la historia.
© Getty ImagesBoris Becker elige al mejor tenista de la historia.

A los periodistas nos encanta hacer comparaciones y elegir a los mejores en las distintas disciplinas. En el tenis obviamente se realiza ese ejercicio, aunque no hay un consenso para escoger al más destacado de todos los tiempos.

Lo único claro es que la disputa por ser el mejor tenista de la historia es entre tres jugadores, que además son cercanos y compartieron en la misma época.

Estamos hablando de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, quienes tienen méritos de sobra para ser coronados como el mejor tenista de todos los tiempos.

Boris Becker no duda y elige al mejor tenista de la historia

Boris Becker fue uno de los mejores en las décadas del 80 y 90, de hecho ganó seis Grand Slams, por ende, tiene espalda para escoger al más destacado de la historia.

El alemán no duda y elogió a alguien que conoce muy bien, porque aseguró que Novak Djokovic, de quien fue coach entre 2013 y 2016, es el mejor tenista de la historia.

Becker elige a Djokovic como el mejor de la historia. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Becker elige a Djokovic como el mejor de la historia. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

“Novak Djokovic es el mejor de la historia, y de manera muy clara”, dijo Boris Becker sobre el serbio.

Nole Djokovic es el único jugador del Big 3 que sigue en competencia y le hace pelea a los nuevos cracks, como Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

