Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Tenis

Jannik Sinner se defiende de la decisión que lo tiene en el ojo del huracán: “Me siento orgulloso…”

El tenista italiano no jugará las Finales de la Copa Davis, situación que no le perdonan los fanáticos del país europeo.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Jannik Sinner no jugará la Copa Davis.
© Getty ImagesJannik Sinner no jugará la Copa Davis.

La temporada ATP 2025 está llegando a su fin, aunque aún falta un gran desafío, en el cual no estarán los mejores del mundo: Jannik Sinner (2°) se bajó de las Finales de la Copa Davis.

El italiano decidió no jugar en el llamado Mundial del Tenis, que se juega precisamente en su país natal, para privilegiar sus vacaciones y preparar mejor la temporada 2026.

La medida tomada por Sinner no gustó para nada en los siempre aficionados del país de la bota, quienes lo llenaron de críticas.

Novak Djokovic pone en un altar a Alejandro Tabilo con precioso elogio: “Siempre es…”

ver también

Novak Djokovic pone en un altar a Alejandro Tabilo con precioso elogio: “Siempre es…”

Jannik Sinner se defiende tras bajarse de la Copa Davis

Jannik Sinner explicó su dura medida y dio a conocer que no lo hace por ningún motivo por desprecio a su país.

Me siento orgulloso de ser italiano y me hace feliz haber nacido en este país y no en Austria, o en cualquier otro. Lo digo con total sinceridad; este país merece aún más de lo que estoy haciendo”, dijo el 2 del mundo.

Sinner no jugará la Davis. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Sinner no jugará la Davis. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Publicidad

“Tenemos infraestructura tenística, entrenadores de calidad, grandes jugadores y una mentalidad competitiva muy fuerte. Es curioso ver cómo la gente resta italianismo a Sicilia o el Trentino, pero tenemos suerte de contar con regiones con su propia identidad. Debemos mantenernos unidos, apreciarnos y sentirnos orgullosos de formar parte de un proyecto común como es Italia”, replicó.

Ante la ausencia de Sinner, el capitán italiano Fillipo Volandri citó a Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Andrea Vavassori para disputar las Finales de la Copa Davis.

Andre Agassi escoge al tenista que le quitará el reinado a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner: “Es un…”

ver también

Andre Agassi escoge al tenista que le quitará el reinado a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner: “Es un…”

Lee también
Agassi escoge al tenista que le quitará el reinado a Alcaraz y Sinner
Tenis

Agassi escoge al tenista que le quitará el reinado a Alcaraz y Sinner

¡Es sudamericano! Eligen al tercer miembro del nuevo Big 3 del tenis
Tenis

¡Es sudamericano! Eligen al tercer miembro del nuevo Big 3 del tenis

Sinner revela su nuevo golpe con el que quiere revolucionar el tenis
Tenis

Sinner revela su nuevo golpe con el que quiere revolucionar el tenis

La IA vaticina el futuro de La Rojita en el Mundial: "Tendrán que..."
Selección Chilena

La IA vaticina el futuro de La Rojita en el Mundial: "Tendrán que..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo