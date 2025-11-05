Jannik Sinner se defiende de la decisión que lo tiene en el ojo del huracán: “Me siento orgulloso…”

La temporada ATP 2025 está llegando a su fin, aunque aún falta un gran desafío, en el cual no estarán los mejores del mundo: Jannik Sinner (2°) se bajó de las Finales de la Copa Davis.

El italiano decidió no jugar en el llamado Mundial del Tenis, que se juega precisamente en su país natal, para privilegiar sus vacaciones y preparar mejor la temporada 2026.

La medida tomada por Sinner no gustó para nada en los siempre aficionados del país de la bota, quienes lo llenaron de críticas.

ver también Novak Djokovic pone en un altar a Alejandro Tabilo con precioso elogio: “Siempre es…”

Jannik Sinner se defiende tras bajarse de la Copa Davis

Jannik Sinner explicó su dura medida y dio a conocer que no lo hace por ningún motivo por desprecio a su país.

“Me siento orgulloso de ser italiano y me hace feliz haber nacido en este país y no en Austria, o en cualquier otro. Lo digo con total sinceridad; este país merece aún más de lo que estoy haciendo”, dijo el 2 del mundo.

Sinner no jugará la Davis. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“Tenemos infraestructura tenística, entrenadores de calidad, grandes jugadores y una mentalidad competitiva muy fuerte. Es curioso ver cómo la gente resta italianismo a Sicilia o el Trentino, pero tenemos suerte de contar con regiones con su propia identidad. Debemos mantenernos unidos, apreciarnos y sentirnos orgullosos de formar parte de un proyecto común como es Italia”, replicó.

Ante la ausencia de Sinner, el capitán italiano Fillipo Volandri citó a Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Andrea Vavassori para disputar las Finales de la Copa Davis.