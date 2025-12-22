El 22 de diciembre es una fecha especial para los hinchas de Universidad Católica. Hace exactamente 20 años le ganaron una final por el Campeonato Nacional a Universidad de Chile, por penales y de forma agónica.

En uno de los Clásicos Universitarios más importantes de la historia, Los Cruzados que dirigía Jorge Pellicer superaron ante un Estadio Nacional colmado de hinchas a los azules, con Héctor Pinto en la banca. El tiro clave fue obra de Jorge “Polo” Quinteros.

Al cumplirse dos décadas de este logro histórico para Católica, el ex delantero argentino recordó este momento en charla con TNT Sports, donde además reveló que actualmente está lejos del fútbol, pues se dedica a la pesca deportiva.

Verdugo de la U a 20 años de ganarle título con Católica

“La imagen del penal la vi muchísimas veces, y después de las risas y la alegría dije: ‘pucha que estoy viejo, ya pasaron 20 años’“, manifestó el “Polo” entre risas al recordar este momento, además de reconocer que “no puedo responder todos los mensajes que me llegaron, son cientos y agradezco eso”.

Sobre el recuerdo de ese plantel de Católica, Quinteros indica que “todos fueron importantes para ser campeones, incluso los que no jugaban, hubo figuras como (Darío) Conca, (Jorge) Ormeño, (Mauricio) Zenteno, “Pancho” Arrué, “Tati” (Buljubasich). Era un equipazo y sólo nos hicieron tres goles en ese torneo.

El “Polo” también recordó al técnico de ese equipo, Jorge Pellicer, de quien incluso afirmó que “yo lo recomendé para que llegara a San Lorenzo. Me sorprende que ya no esté dirigiendo, porque aprendí mucho con él”.

¿En qué está el “Polo” Quinteros?

Actualmente, el argentino tiene 51 años de edad, y aprovecha su tiempo junto a la familia para practicar una de sus nuevas pasiones, como es la pesca deportiva.

“Nos debíamos este día con Juancito y nos fuimos para Villa Paranacito (un lugar increíble de lindo). La pasamos muy bien y ya queremos volver”, escribió el ex goleador de la UC en Instagram, donde junto a su hijo exhibió su nueva pasión fuera del fútbol.

Sus números en Los Cruzados

Jorge “Polo” Quinteros convirtió 42 goles en 79 encuentros con la camiseta de la UC, de ellos, 12 fueron en torneos internacionales. El Clausura 2005 fue el único título que conquistó en Chile.