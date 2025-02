Universidad Católica vivirá un hito en este 2025 con la inauguración de su nuevo estadio. Claro que el terreno de juego elegido para este recinto, no convence a Jorge “Polo” Quinteros.

Los Cruzados han dado un paso gigante para el club y para el fútbol chileno, al remodelar el Estadio San Carlos de Apoquindo. El lugar, como parte del convenio con un auspiciador, pasará a llamarse Claro Arena. Sin embargo, un tema con la cancha genera cierta polémica.

El cuestionamiento del Polo Quinteros

A la hora de recordar a los grandes goleadores de Universidad Católica en el siglo XXI, no puede faltar el nombre de Jorge “Polo” Quinteros. El argentino fue figura en el título de los Cruzados en el Clausura 2005. Por eso, es palabra autorizada para hablar del equipo.

Hace unos días,Quinteros criticó la forma en que la dirigencia y José María Buljubasich sacaron del club a Alfonso Parot. Esta vez, el exgoleador se refirió a lo que será la inauguración del nuevo estadio, donde no le parece la superficie elegida.

“En la inauguración me gustaría estar ahí sentadito y disfrutando de que el club tenga un nuevo estadio. Tampoco estoy de acuerdo con que le van a poner pasto sintético. Católica es muy grande para tener una cancha con pasto sintético. Para mí es el más grande de Chile y los equipos grandes no tienen pasto sintético“, aseguró Quinteros a La Tercera.

Publicidad

Publicidad

Si bien el formado en Argentinos Juniors entiende el lado comercial, como la elección del nombre, no le gusta la idea de jugar en césped artificial. El Claro Arena debería ser inaugurado a mediados de este 2025 y el recinto también será utilizado para realizar algunos conciertos.

“Que se va a llamar Claro Arena está bien. Eso es publicidad y está bárbaro. Si recaudan plata, totalmente de acuerdo. Son los tiempos que corren ahora. Lo que no estoy de acuerdo es donde juega el futbolista. ¿Cuál es la esencia del jugador? El pasto. Si no, el Liverpool, Real Madrid o Manchester City tendrían césped sintético y no lo tienen. Que Católica tenga césped sintético es una patada en los huevos”, señaló el argentino.

ver también El firme mensaje de Tiago Nunes a Rossel en U. Católica: “Debe pelear por un puesto”

Si bien desde la dirigencia de U. Católica han explicado que será un césped de alta calidad, utilizado en Brasil por Palmeiras, a Quinteros no le cierra la idea. “Mentira. Césped sintético es sintético, y natural es natural. Si no, ¿el Real Madrid qué tendría? Es tan simple como eso. ¿El Milan qué tendría? ¿El Liverpool qué tendría? El fútbol se juega en pasto natural“, cerró el exgoleador.

Publicidad