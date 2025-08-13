Daniel Garnero se cansó de hacer peticiones para sumar refuerzos a la UC. Bah, en rigor una incorporación. La de un volante ofensivo que sirviera para dar una variante. Y de paso, suplir dos bajas del mercado de fichajes invernal del fútbol chileno.

Francisco Arancibia emigró rumbo al Deportivo Garcilaso de Perú, mientras que el brasileño Jader Gentil terminó su préstamo. Y fichó en el Cuiabá EC de la Serie B del Brasileirao. Dos jugadores menos para Garnero en el aspecto ofensivo. “Buscamos un refuerzo. No es fácil, ¿eh?”, dijo el entrenador argentino.

“Incorporar parece algo sencillo. Vas, buscas y no es tan sencillo. Los que están bien esa posición, están en lugares donde no los puedes sacar. Y los que no están del todo bien por las posibilidades que se te dan, hay jugadores que vienen sin actividad inmediata. Se tienen que adaptar, hay poco tiempo”, explicó Garnero.

Daniel Garnero afina detalles para visitar a Colo Colo. (Andres Pina/Photosport).

Añadió que “no cerraron un montón de cosas, en la directiva hubo predisposición muy buena. Hablamos con varios, pero por distintos motivos no se llegó a coordinar como para que sea el indicado. Por algo pasan las cosas también”. El ex director técnico de la selección de Paraguay está resignado. No queda otra.

Garnero asume que la UC competirá sin refuerzos: “Tenemos que rebuscárnosla”

Daniel Garnero tiene claro que la UC podía terminar el mercado invernal sin refuerzos, tal como ocurrió en la temporada 2025 del fútbol chileno. “Tenemos que rebuscárnosla con nuestro plantel”, manifestó el estratego de los Cruzados, donde llegó para reemplazar al brasileño Tiago Nunes.

Francisco Arancibia, uno de los que salió de Universidad Católica. (Javier Torres/Photosport).

“Todos deben estar preparados. Lo saben: hay algún joven que puede surgir, algún muchacho más grande que cambiemos de posición y nos pueda ayudar. La predisposición del plantel es muy buena”, agradeció Garnero de la actitud que mostraron los jugadores en sus trabajos.

Jader Gentil, otra baja de los Cruzados en el mercado invernal del fútbol chileno. (Javier Torres/Photosport).

Y cerró con un compromiso irrefrenable. “Afrontaremos lo que resta de año de la mejor manera con el optimismo de sacar la mayor cantidad posible de puntos”, sentenció Daniel Garnero, quien tiene al Cacique entre ceja y ceja.

¿Cuándo se juega el duelo entre Colo Colo ante la UC por la fecha 20 de la Liga de Primera?

Colo Colo recibirá a Universidad Católica en la 20° fecha de la Liga de Primera 2025 este sábado 16 de agosto a las 15 horas en el estadio Monumental.

