Le mete miedo a todos: el once ideal del Súper Deportes Concepción lleno de fichajes

El equipo penquista no para de hacer contrataciones y se está armando con todo de cara a su esperado regreso a Primera.

Por Carlos Silva Rojas

Deportes Concepción se arma para el 2026.
© EDUARDO FORTES/PHOTOSPORTDeportes Concepción se arma para el 2026.

El último año que Deportes Concepción jugó en Primera División fue en 2008, es por ello que para su regreso a la categoría de honor del fútbol chileno el cuadro lila está tirando la casa por la ventana.

El elenco que le ganó la final de la Liguilla del Ascenso a Cobreloa es el que más fichajes ha anunciado para 2026, sorprendiendo a todos por la calidad de sus contrataciones.

El Conce se llenó de refuerzos, y entre los más destacados aparecen Leonardo Valencia, Cristián Suárez y el ex arquero de Flamengo César Dutra.

Desde River a Collao: Deportes Concepción confirma a su duodécimo refuerzo para 2026

El once ideal del Súper Deportes Concepción

El entrenador de Deportes Concepción, Patricio Almendra, debe estar en éxtasis, debido a que tiene la opción de armar un equipazo para pelear en la Liga de Primera.

Con los refuerzos que ya confirmó el equipo penquista se puede armar un once estelar, donde las únicas posiciones en la que no aparecen caras nuevas son en el lateral derecho (Ariel Cáceres) y en el centro del ataque con Joaquín Larrivey como estrella.

Deportes Concepcion se arma hasta los dientes. Foto: Marco Vázquez/Photosport

Deportes Concepcion se arma hasta los dientes. Foto: Marco Vázquez/Photosport

De esta forma el once ideal de Concepción es con César Dutra; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Cristián Suárez, Misael Dávila; Mauricio Vera, Jorge Henríquez, Leonardo Valencia; Matías Cavalleri, Joaquín Larrivey e Ignacio Mesías.

Deportes Concepción ya tiene un equipo competitivo, pero sigue buscando figuras para ser uno de los animadores del fútbol chileno en 2026.

