Deportes Concepción busca con todo reforzarse para la próxima temporada en lo que será su esperado regreso a la división de honor del fútbol chileno y, para ello, el León de Collao tiene en la mira a una de las figuras de Unión Española.

Según reveló Sabes Deportes, Simón Ramírez está en carpeta para reforzar a los Lilas. El lateral jugó este 2025 en el cuadro hispano que terminó perdiendo la categoría por segunda vez en su historia y, por lo mismo, disputará el 2026 en Primera B.

La carrera de Simón Ramírez

El jugador de 27 años comenzó su carrera el 2016 en Huachipato, para luego pasar por clubes fuera de Chile como Benfica B y Belenenses SAD de la liga de Portugal.

El 2020 regresó a Chile donde jugó por Universidad de Concepción, Unión La Calera y Unión Española.

Simón Ramírez está en el radar de Deportes Concepción. Andres Pina/Photopsort

Deportes Concepción se refuerza para el 2026

El cuadro de Conce se está rearmando para lo que será su regreso a la Primera División, renovando a figuras como Nozomi Kimura y Joaquín Larrivey.

A ellos se suman Leonardo Valencia, uno de los goleadores del Campeonato Nacional, donde terminó en el segundo puesto de la tabla de anotadores con 15 tantos.

A ellos se suman Misael Dávila, Ethan Espinoza y el portero brasileño César Dutra, quien fue campeón de Copa Libertadores junto al Flamengo el 2019.