Después de siete años vistiendo la camiseta, Gabriel Arias le dice adiós a Racing de Avellaneda. El portero finaliza su vínculo con la Academia y no renovará contrato, lo que lo obliga a definir el próximo paso en su carrera.

Uno de los clubes que está mirando al guardameta es la U de Chile, que le busca un reemplazante a Cristopher Toselli. El debate se ha instalado entre los hinchas azules, pero mientras eso ocurre, el ex seleccionado chileno aprovecha para dedicarle palabras a quienes lo recibieron en las últimas temporadas.

Gabriel Arias emociona a Racing en su adiós

La aventura de Gabriel Arias en Racing ha llegado a su final después de siete años. El portero se va de la Academia dejando títulos y transformándose en una verdadera leyenda, algo que tiene bien claro como lo señaló en su cuenta de Instagram, donde este martes publicó una carta al club.

“Nunca es fácil el adiós y menos cuando toca irse de un lugar en el que fuimos muy felices. Si alguien me hubiera dicho de chiquito que iba a ser arquero de Racing durante siete años y medio, no le habría creído. Pero cuentan por ahí que los sueños están para cumplirse y a mí me tocó el privilegio de volverlo realidad: fui capitán y fui campeón en un club que me marcó como profesional y como ser humano. ¿Qué otra cosa puedo hacer entonces que darles las gracias a todas las personas que me ayudaron a llegar hasta acá?“, dijo de entrada.

Gabriel Arias deja Racing y en la U lo están siguiendo para el 2026. Foto: Photosport.

En esa misma línea, Gabriel Arias aprovechó para agradecer a su círculo más cercano. “A mi esposa, a mis hijos y a mi familia, que son quienes estuvieron en cada momento lindo y en cada día difícil al lado mío“.

El portero no se quedó ahí y reveló a los responsables de iniciar su romance con la Academia. “A Víctor, a Diego, a Chacho y a Fer Gayoso, que a mediados de 2018 apostaron por mí para defender el arco de un club gigante como Racing“.

“A Licha, Iván y Leo Sigali los tres primeros en darme la bienvenida y en hacerme sentir como si fuera de la casa. Y, por supuesto, a todos los futbolistas con los que tuve el privilegio de jugar en todos estos años: no me alcanzan las palabras para agradecerles todo lo que me ayudaron a crecer“, complementó.

Gabriel Arias siguió con sus dedicatorias y no se olvidó de los trabajadores. “A los auxiliares, al cuerpo médico, a los cuerpos técnicos y a los trabajadores del club, por haber estado al pie del cañón en el día a día para que nosotros pudiéramos entregarnos al máximo“.

“Y a los hinchas, los grandes protagonistas de esta historia, que me demostraron su cariño durante todo este tiempo y con los que compartí momentos que quedarán para siempre en mi corazón. Me voy tranquilo por haber puesto todo mi trabajo, toda mi exigencia y todo mi compromiso para llevar a Racing siempre a lo más alto. ¡Gracias, muchas gracias, por todo lo que vivimos juntos!“, sentenció.

Gabriel Arias le dice adiós a Racing y comienza a definir lo que viene en su futuro. A sus 38 años, el portero puede decidir colgar los guantes y retirarse en la gloria o buscar una revancha en Chile con la U, algo que debe aclarar en los próximos días.

¿Cuáles fueron los números de Gabriel Arias en Racing?

Gabriel Arias le dice adiós a Racing luego de haber disputado un total de 254 partidos oficiales. En ellos dejó su arco en cero en 101 ocasiones y recibió 246 goles en los 22.662 minutos que sumó bajo los tres palos de la Academia.

