Michael Clark abrirá el 2026 manteniéndose como presidente de Azul Azul, la actual controladora de Universidad de Chile, tras confirmarse su ida a la Justicia Ordinaria para apelar al castigo que le imputó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El organismo le sancionó con el pago de una multa por $2.500 millones de pesos, y la inhabilitación para ejercer cargos en directorios por cinco años, a raíz de su vinculación en el caso Sartor, por una serie de irregularidades financieras.

En la previa al cierre del 2025, Michael Clark tomó la decisión de presentar un reclamo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, lo que en rigor le permitirá continuar al mando de Universidad de Chile en el año que comenzará pronto.

Michael Clark va a la Justicia y no se moverá de la U

Según indicó la defensa del empresario, “es víctima de críticas injustas y se le atribuyen públicamente la comisión de conductas ilícitas que jamás cometió y que tampoco pudo haber cometido, considerando cuál era su verdadero rol en Sartor AGF”.

El escrito que presentó Clark acusa a la CMF de “no evaluar debidamente” su participación en los hechos que se le imputan, y que califica de “jurídicamente improcedente y carente de proporcionalidad“, pues no intervino en la gestión operativa diaria ni en la aprobación sistemática de créditos.

Junto con mencionar que la millonaria multa es “evidentemente excesiva“, el abogado del directivo, Gonzalo García, aseguró que su cliente debe “solventar una carga pecuniaria extrema mientras se le arrebata su principal fuente de sustento al forzar su salida de la presidencia de Azul Azul”.

¿Qué instancias le restan al dirigente?

Si en el tribunal de alzada no se revierte la medida de la CMF, a Michael Clark le queda una demanda por realizar, y esa es acudir a la Corte Suprema, quien tendrá la última palabra sobre su futuro. Tras la misma, si se sostienen las sanciones, deberá salir definitivamente de la U.