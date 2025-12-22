Universidad de Chile vive un final de año muy complejo a nivel dirigencial. Lamentablemente el actuar de Michael Clark como presidente de Azul Azul y todo el escándalo de Sartor está siendo un triste capítulo en este 2025, que cierra además con Gustavo Álvarez yéndose por la puerta chica.

Y es que cuesta entender el prematuro adiós del entrenador argentino sin ver todo el desorden administrativo que viven los azules. Sin ir más lejos, ya hay una teoría que apunta justamente a esta situación.

Para los que no lo sepan, Álvarez finalmente se irá de la U pagando una bajísima cifra como cláusula de salida. Del poco más millón de dólares que debió pagar por contrato apenas dejará unos 200 mil de la moneda americana, un monto de verdad insólito.

¿Universidad de Chile comprando el silencio de Álvarez?

Quien lanzó esta teoría fue el periodista Cristián Caamaño, quien en su calidad de comentarista en el programa Pierna Fuerte de Radio Agricultura aseguró que “se menciona en la prensa que la cláusula de salida de Gustavo Álvarez era finalmente de 500 mil dólares. Al final fue de 200 mil. Públicamente van a insistir con que se bajó 500, pero oficialmente fueron solo 200”.

“Así quedó establecido en su finiquito. ¿Y los otros 300 mil dólares? No sé si será silencio o un cheque en blanco a futuro, pero hay cosas que aquí no han a terminar con un simple finiquito”, agregó.

Para cerrar, el comunicador advirtió que “ojo, que hablo de la relación Álvarez, Victoriano Cerda, Marcelo Pesce y Patricio Kiblisky, que venían de Huachipato”.

Cabe recordar que el adiós de Gustavo Álvarez debería quedar listo este lunes 22 de diciembre, jornada en que está citado un directorio extraordinario en Azul Azul. En esta instancia también debería hacerse oficial la salida de Daniel Schapira de la concesionaria.