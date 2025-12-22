Movidas 2026: Gonzalo Fouillioux confirma los primeros dos refuerzos de la U

Universidad de Chile enfrenta un momento clave en el mercado de fichajes. El Romántico Viajero está a detalles de cerrar la salida de Gustavo Álvarez. Por lo que se empieza a definir al próximo DT para el 2026 y que tendrá que disputar la Copa Sudamericana.

Está temporada 2025 dejó la vara alta con la campaña realizada por Álvarez, por lo que se quiere repetir los éxitos deportivos. Ante ello, los candidatos para asumir en la banca son Renato Paiva y Francisco Meneghini.

Incluso se indica que Paqui tras su salida de O’Higgins hoy es la opción que tiene más fuerza para asumir, ya que es el preferido por la gerencia deportiva. Aunque el brasileño tiene un pre acuerdo económico ya sobre la mesa.

Los primeros refuerzos de la U

Pero mientras esto se define, la U busca nuevos nombres para el 2026. El plantel ya sufrió la salida de jugadores como Lucas Di Yorio y se busca rearmar el ataque para la llave ante Palestino. Lo que implica la llegada de dos “calados”.

Así lo detalló Gonzalo Fouillioux en el programa Balong Radio. El periodista filtró dos nombres que están confirmados en Universidad de Chile: Lucas Romero y Eduardo Vargas. Sin embargo, detalló porqué aún ninguno es anunciado.

Vargas volverá a ser jugador de Universidad de Chile

“La U quiere tener un orden comunicacional: salida de Álvarez, llegada del nuevo técnico y llegada de los jugadores”, enfatizó. Por lo que habrá que esperar para el anuncio oficial.

Incluso confesó que los candidatos a asumir en reemplazo de Álvarez, como Paiva y Meneghini, incluso ya dijeron que sí a la llegada de Romero y Vargas.

