Universidad de Chile vive horas claves pensando en su nuevo entrenador. Se espera que esta semana por fin quede oficializado el adiós de Gustavo Álvarez, lo que allanará el camino para que arribe el estratega que tome el equipo para el 2026.

La lista de candidatos se ha reducido a solo dos nombres: el portugués Renato Paiva y el argentino Francisco “Paqui” Meneghini. Más allá de otros rumores, entre este par debería salir el nuevo DT del Romántico Viajero.

En ese sentido, uno que al parecer tomó la ventaja es esta carrera fue Meneghini, sobre todo tras oficializarse su adiós de O’Higgins de Rancagua en esta jornada de lunes. Ahora, el argentino tiene vía libre para llegar a la U.

Y ojo, que hay otro punto clave para tomar en cuenta el favoritismo con que contaría Paqui para tomar la dirección técnica del bulla.

La diferencia de sueldos entre Paiva y Meneghini que analizar Universidad de Chile

De acuerdo a información entregada por el sitio BolaVip Chile, por dirigir a la U el portugués Renato Paiva estaría exigiendo como sueldo una suma que bordearía los US$1.2 millones por temporada.

Francisco “Paqui” Meneghini toma fuerza para ser el nuevo DT de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Esta cifra supera con largueza a lo que estaría pidiendo Meneghini, quien en caso de llegar a la banca del bulla recibiría unos 550 mil dólares al año.

Más allá de lo anecdótico que puede sonar, este puede ser un punto clave que la dirigencia de Azul Azul analizará a la hora de elegir a su nuevo entrenador. No es solo elegir a la mejor carta, sino que también a la más económica que pueda salir.