Universidad de Chile hace noticias en varios apartados informativos, pero donde más ha generado expectación es en la negociación para la salida del entrenador Gustavo Álvarez.

El DT argentino tiene contrato hasta finales de 2026 con Azul Azul, sin embargo, decidió terminarlo de manera unilateral, lo que puede hacer pero debe pagar una indemnización de 1.2 millones de dólares.

Álvarez al parecer se olvidó rápido del amor por la U y negoció su salida del club, olvidándose de la cláusula y pidiendo una brutal rebaja de ella, lo cual logró.

Cristián Caamaño filtra la cifra que le pagará Gustavo Álvarez a la U por su salida

Gustavo Álvarez ya tendría listo el acuerdo para irse de la U, situación que destapó el periodista Cristián Caamaño en radio Agricultura.

“Ya hay un acuerdo de palabra… Vegonzosa me la calificó alguien por ahí. Vergonzoso lo que hizo Álvarez con la U“, dijo en primera instancia el comentarista.

“La U no puede seguir esperando y alargando esto, que era la estrategia del rehén de Álvarez, mantener el contrato para que la U no pudiera fichar a su nuevo entrenador, y el nuevo técnico tiene detenido a dos refuerzos, porque están esperando que se resuelva el problema para anunciarlos”, agregó.

Por último, Cristián Caamaño contó que Gustavo Álvarez apenas pagará 200 mil dólares para firmar su salida de la U y que será en cómodas cuotas.

“Lamentablemente esto terminó en favor de Álvarez, la hizo bien el muchacho y se fue con el reconocimiento de la gente, que con el tiempo se dio cuenta que era una venta de humo del entrenador argentino y se va pagando en cómodas cuotas apenas 200 mil dólares“, cerró el comunicador.