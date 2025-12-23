La caja chica de Blanco y Negro es diminuta, se quedó sin fondos, lo que se demuestra en el austero mercado de fichajes que está realizando Colo Colo para la temporada 2026.

El gerente deportivo, Daniel Morón, está buscando jugadores a bajo costo o simplemente “gratis”, como fue el caso de Matías Fernández, quien fue presentado este martes en el Monumental tras quedar libre de Independiente del Valle.

La concesionaria se quedó sin recursos porque tiró la casa por la ventana para la campaña 2025, porque contrató mucho y ganó nada, por lo que se viven tiempos austeros en Macul para 2026.

ver también Mercado de fichajes: Colo Colo sorprende y tiene en carpeta a semifinalista de la Copa Libertadores

Los millones que le puede dejar Alan Saldivia a Colo Colo

Una de las fórmulas que tiene ByN para recuperar dinero es vender a algunos jugadores y entre los apuntados está el defensor Alan Saldivia, quien está en vitrina hace rato.

En Vasco da Gama siguen hace meses al uruguayo, y el reportero Cristian Alvarado contó en radio ADN que la tienda brasileña prepara una jugosa oferta por el zaguero.

Alan Saldivia puede ir a Brasil. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Publicidad

Publicidad

El reportero que se pone rojo como tomate contó que el cuadro carioca enviará en el corto plazo una propuesta de 1.4 millones de dólares, para así quedarse con el 70% de su carta, oferta que ve con buenos ojos el cuadro del Monumental. Además, le ofrecerán tres años de contrato al zaguero.

La oferta puede llegar a salvar a Colo Colo en el mercado de fichajes, que de esa forma tendría dineros frescos para salir a buscar los últimos refuerzos de cara a la temporada 2026.