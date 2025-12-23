Como buen chileno, Colo Colo salió de compras ad portas de la Navidad, porque este martes se produjo una reunión de directorio, donde el tema a tratar fueron los fichajes para la temporada 2026.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, ha dicho hasta el cansancio que el puesto que quieren reforzar con mayor premura es el de defensa central y fue sobre eso lo que charlaron en la presente jornada.

No hubo acuerdos, pero sí sacaron conclusiones en el cónclave telemático, porque decidieron que van a empujar por el arribo del central uruguayo Joaquín Sosa, cuyo pase pertenece a Bologna.

ver también Lento, pero inseguro: Colo Colo no cierra a su segundo fichaje aunque se decide por el defensa central

Daniel Morón mira a defensor de Racing para Colo Colo

Uno de los personeros que participó de la reunión de directorio de Blanco y Negro fue el gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, quien presentó una terna de posibles defensas que quiere para el Cacique.

La primera carta es el charrúa Joaquín Sosa; la segunda es el chileno Paulo Díaz, quien también negocia con Alianza Lima; mientras que surgió una inesperada tercera opción.

Publicidad

Publicidad

El reportero de radio ADN Cristián Alvarado dio a conocer que Morón planteó como opción para el Cacique al defensa argentino Santiago Quirós, de 22 años, cuyo pase pertenece a Racing Club de Avellaneda.

Santiago Quirós jugando en Racing. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

El zaguero tiene contrato hasta diciembre de 2026 con la Academia, por lo que su llegada se puede dar mediante una cesión. Quirós en 2025 jugó un total de 16 partidos, aunque en el segundo semestre no fue tenido en cuenta por Gustavo Costas, con apenas dos presentaciones.

Publicidad

Publicidad

El directorio de Blanco y Negro se volverá a reunir este lunes 29 de diciembre, día en el que esperan cerrar el segundo fichaje para Colo Colo tras el arribo de Matías Fernández Cordero.