Historia repetida. El equipo que más novedades genera en el mercado de fichajes es Colo Colo, aunque no siempre se concretan todas las opciones que suenan en Macul.

El presupuesto de Blanco y Negro para realizar contrataciones de cara a 2026 es escaso, sin embargo, han aparecido una infinidad de nombres vinculados al elenco albo.

Uno de los que aparece en el radar del Cacique es el joven arquero Jaime Vargas, de Recoleta, sin embargo, al parecer la posible llegada del meta de 21 años a Macul son solo rumores.

ver también Mercado de fichajes: cortado de Colo Colo encuentra nuevo equipo y será compañero de seleccionado

Sebastián González desmiente oferta de Colo Colo por Jaime Vargas

Para saber si la chance de que Vargas llegue a Colo Colo son ciertas en RedGol nos pusimos en contacto con el gerente deportivo de Recoleta, Sebastián González, quien aclaró la situación.

“No, la verdad que nunca ha existido un llamado o alguna conversación al respecto. Ni a mí como gerente deportivo del club, ni al presidente o alguien que obviamente está dentro de la administración”, dijo Chamagol.

Publicidad

Publicidad

“Nosotros hemos escuchado los rumores de la opción de Jaime a Colo Colo por la prensa, al igual que ustedes hemos oído simplemente lo que se rumorea por los medios, porque directamente no se ha producido ninguna conversación, aunque sea informal, no hay nada al respecto”, agregó.

Jaime Vargas entrenando en la selección chilena. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Por último, Sebastián González recalcó que Jaime Vargas es considerado por el entrenador recoletano Francisco Arrué, sin embargo, se abre al escuchar propuestas por el jugador.

Publicidad

Publicidad

“Tiene contrato con nosotros, pero estamos dispuestos a conversar. Él está considerado en estos momentos por Pancho (Francisco Arrué), pero también entendemos como club que importa la proyección de Jaime y en ese sentido estamos disponibles para conversar si llegan con una oferta”, cerró Chamagol González.

Por ahora, la opción de que Jaime Vargas llegue a Colo Colo es como la canción de El Venao… son rumores, son rumores.