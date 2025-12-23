Es tendencia:
Mercado de fichajes: cortado de Colo Colo encuentra nuevo equipo y será compañero de seleccionado

Uno de los jugadores que no fue considerado para 2026 en los albos jugará en un equipo potente en la Liga MX.

Por Carlos Silva Rojas

Sebastián Vegas encuentra equipo tras salir de Colo Colo.
Uno de las grandes contrataciones de Colo Colo a principio de 2025 fue el defensor Sebastián Vegas, quien regresó a Chile con la idea de volver a poner su nombre como alternativa en la Selección.

El zurdo se unió al Cacique en calidad de cedido por una temporada desde Monterrey, sin embargo, nunca rindió como se esperaba en el cuadro albo.

Vegas fue uno de los primeros cortados de Colo Colo, ya que Blanco y Negro no renovó su cesión y tuvo que volver a Rayados, club dueño de su carta.

Sebastián Vegas parte a Club León de México

Sebastián Vegas volvió a México, pero no jugará con la camiseta del elenco regiomontano, que decidió mandarlo a préstamo de nuevo.

El central chileno retorno a la Liga MX y es el flamante refuerzo de Club León, elenco multimillonario perteneciente al Grupo Pachuca y que hace poco tuvo en sus filas a James Rodríguez.

Sebastián Vegas jugará en León. Foto: Andres Pina/Photosport

El ahora ex jugador de Colo Colo recala en el cuadro azteca y tendrá como compañero a un seleccionado nacional, ya que se une a Rodrigo Echeverría en el elenco de Guanajuato.

Sebastián Vegas llega a León en calidad de cedido por un año con opción de compra, según reportó el periodista César Merlo.

