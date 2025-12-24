Colo Colo comienza a definir algunas fechas de cara a lo que será la pretemporada del Cacique versión 2026. Si ya hay calendario para las actividades “locales”, ahora desde Uruguay ratifican una de las fechas para los amistoso a disputarse en Uruguay, en la denominada Serie Río de La Plata.

Según el periodista Wilson Méndez, Colo Colo cerrará su participación en la competencia amistosa el miércoles 21 de enero contra Peñarol. El estadio para el encuentro aún está por definir.

Cabe recordar que Colo Colo y Peñarol serán parte de la Serie Río de La Plata 2026, en conjunto con Olimpia de Paraguay (casi confirmado), más Independiente de Avellaneda, Vélez Sarsfield o Liverpool de Uruguay entre el 10 y 23 enero.

ver también Refuerzos Colo Colo: Altas, bajas y rumores en este Mercado de fichajes 2026

El amistoso de Colo Colo contra Peñarol

Antes de los tres amistosos, Colo Colo ya tiene definido comenzar la pretemporada el sábado 3 de enero con los chequeos médicos en la Clínica MEDS. Desde el 4 al 11 el Cacique se trasladará a Pirque para los trabajos físicos.

El 12 de enero los jugadores tendrán libre para regresar a los entrenamientos el martes 13. El miércoles 14 el plantel del Cacique emprenderá viaje a Uruguay para los amistosos.

Publicidad

Publicidad

En lo que respecta a la conformación del plantel, Colo Colo tiene a Matías Fernández Cordero como primer refuerzo, contando además las salidas de Mauricia Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Óscar Opazo y Matías Moya.

ver también “No paramos”: Arturo Vidal entrena en Navidad para darle vuelta la mano a Fernando Ortiz en Colo Colo

Asimismo, Blanco y Negro busca un defensa central y un centrodelantero, esto a espera de lo que suceda con los casos de Brayan Cortés y Salomón Rodríguez.