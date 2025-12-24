Es tendencia:
El video aguanta mucho: las mejores jugadas de Joaquín Sosa, el defensa que quiere Colo Colo

El defensa que Colo Colo quiere en este mercado arribó a mitad de año a Independiente de Santa Fe, donde le hicieron un video antes de llegar.

Por Felipe Escobillana

Joaquín Sosa interesa a Colo Colo
© ArchivoJoaquín Sosa interesa a Colo Colo

Mirar videos de jugadores no es una verdad absoluta. Se hace un recopilado de sus mejores actuaciones y todos parece que valen 50 millones de dólares. Pero es un caramelo difícil de no comerse.

Eso pasa con Joaquín Sosa, el defensor que Colo Colo pretende contratar para suplir las partidas de Emiliano Amor y de Sebastián Vegas.

El uruguayo, con pasos por Nacional, Rentistas y Liverpool de su país, arribó a mitad de año a Independiente de Santa Fe de Colombia y sus hinchas armaron un recopilado de sus mejores jugadas.

Sosa fue comprado por el Bologna cuando jugaba en Liverpool

Las mejores jugadas de Joaquín Sosa

En poco más de dos minutos se le pudo ver que es fiero en la marca, que le gusta salir jugando y tiene cabezazo ofensivo. Un Elías Figueroa cualquiera en esas imágenes.

El tema es que a sus cortos 23 años ya suma pasos por varios equipos, pues también jugó en Bologna (dueño de su pase) y la Reggina, además de la MLS. En ningún club logró consolidarse.

La próxima semana será clave para dilucidar el futuro de Sosa. En el Monumental se llevará a cabo una reunión extraordinaria de directorio para ver si pueden abrochar su segundo refuerzo.

Recordar que hasta el momento solamente ha llegado Matías Fernández, quien será el reemplazante de Mauricio Isla y Óscar Opazo por la la banda derecha.

