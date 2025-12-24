Colo Colo no tuvo un buen 2025 y finalmente se quedó sin competencia internacional para el próximo año. Ante esto es que los albos esperan realizar una importante limpieza de plantel de cara a la próxima temporada, donde se confirmó la salida de varios importantes jugadores del plantel como Sebastián Vegas, Emiliano Amor y Mauricio Isla, entre otros.

Ya ratificado Fernando Ortiz para la temporada, el objetivo del Cacique es volver a competir en la Liga de Primera tras un pobre 8° puesto conseguido este 2025, ante eso buscan reforzarse en varias líneas del plantel, siendo defensa y ataque las más importantes. Conoce todos los detalles, a continuación.

El mercado de fichajes de Colo Colo 2026:

Altas: Matías Fernández Cordero (Independiente del Valle), regresan de préstamo Jeyson Rojas (La Serena) y Brayan Cortés (Busca salida).

(Independiente del Valle), regresan de préstamo (La Serena) (Busca salida). Bajas: Sebastián Vegas (Termina préstamo), Mauricio Isla, Emiliano Amor, Óscar Opazo (Libres) y Matías Moya (No sigue).

(Termina préstamo), (Libres) (No sigue). Renovaciones: Fernando Ortiz (DT)

Rumores: Esteban Andrada (Real Zaragoza), Jaime Vargas (Deportes Recoleta), Bruno Cabrera (Coquimbo Unido), Santiago Quirós (Racing Club), Junior Barreto (Olimpia), Joaquín Sosa (Peñarol), Jean Meneses y Damián Pizarro (Le Havre).

Plantel de Colo Colo para 2026

Confirmadas las salidas de cuatro jugadores y la llegada de Matías Fernández Cordero, así está quedando el plantel de Colo Colo:

Arqueros:

Brayan Cortés (Busca salida)

Fernando de Paul

Eduardo Villanueva

Benjamín Morales (Juv)

Santiago Tapia (Juv)

Defensas:

Alan Saldivia (Busca salida)

Jonathan Villagra

Daniel Gutiérrez

Matías Fernández Cordero (Refuerzo desde I. del Valle)

Jeyson Rojas (Regresa de préstamo, La Serena)

Bruno Gutiérrez

Erick Wiemberg

Cristian Riquelme

Mediocampistas:

Arturo Vidal

Esteban Pavez

Vicente Pizarro

Claudio Aquino

Tomás Alarcón

Víctor Felipe Méndez

Diego Plaza

Francisco Marchant (Juv)

Delanteros:

Javier Correa

Salomón Rodríguez (Busca salida)

Lucas Cepeda

Marcos Bolados

Cristian Zavala (Busca ir a Coquimbo)

Alexander Oroz (Queda libre, en negociaciones)

Matías Moya (Busca salida)

Leandro Hernández

Benjamín Araya (Juv)

A la espera de la decisión de Ortiz, quedan nombres que regresan de préstamo como Lucas Soto, Julio Fierro y Diego Ulloa, entre otros.

