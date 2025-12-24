Es tendencia:
Refuerzos Colo Colo: Altas, bajas y rumores en este Mercado de fichajes 2026

El Cacique presentó este martes 23 de diciembre a su primer refuerzo de cara al 2026, Matías Fernández Cordero.

Por Franco Abatte

Matías Fernández se convirtió en el primer refuerzo de Colo Colo para 2026.
Colo Colo no tuvo un buen 2025 y finalmente se quedó sin competencia internacional para el próximo año. Ante esto es que los albos esperan realizar una importante limpieza de plantel de cara a la próxima temporada, donde se confirmó la salida de varios importantes jugadores del plantel como Sebastián Vegas, Emiliano Amor y Mauricio Isla, entre otros.

Ya ratificado Fernando Ortiz para la temporada, el objetivo del Cacique es volver a competir en la Liga de Primera tras un pobre 8° puesto conseguido este 2025, ante eso buscan reforzarse en varias líneas del plantel, siendo defensa y ataque las más importantes. Conoce todos los detalles, a continuación.

El mercado de fichajes de Colo Colo 2026:

  • Altas: Matías Fernández Cordero (Independiente del Valle), regresan de préstamo Jeyson Rojas (La Serena) y Brayan Cortés (Busca salida).
  • Bajas: Sebastián Vegas (Termina préstamo), Mauricio Isla, Emiliano Amor, Óscar Opazo (Libres) y Matías Moya (No sigue).
  • Renovaciones: Fernando Ortiz (DT)
  • Rumores: Esteban Andrada (Real Zaragoza), Jaime Vargas (Deportes Recoleta), Bruno Cabrera (Coquimbo Unido), Santiago Quirós (Racing Club), Junior Barreto (Olimpia), Joaquín Sosa (Peñarol), Jean Meneses y Damián Pizarro (Le Havre).

Plantel de Colo Colo para 2026

Confirmadas las salidas de cuatro jugadores y la llegada de Matías Fernández Cordero, así está quedando el plantel de Colo Colo:

Arqueros:

  • Brayan Cortés (Busca salida)
  • Fernando de Paul
  • Eduardo Villanueva   
  • Benjamín Morales (Juv)
  • Santiago Tapia (Juv)

Defensas: 

  • Alan Saldivia (Busca salida) 
  • Jonathan Villagra
  • Daniel Gutiérrez
  • Matías Fernández Cordero (Refuerzo desde I. del Valle)
  • Jeyson Rojas (Regresa de préstamo, La Serena)
  • Bruno Gutiérrez 
  • Erick Wiemberg
  • Cristian Riquelme 
Mediocampistas: 

  • Arturo Vidal
  • Esteban Pavez 
  • Vicente Pizarro 
  • Claudio Aquino    
  • Tomás Alarcón 
  • Víctor Felipe Méndez 
  • Diego Plaza
  • Francisco Marchant (Juv)

Delanteros:

  • Javier Correa 
  • Salomón Rodríguez (Busca salida)
  • Lucas Cepeda
  • Marcos Bolados
  • Cristian Zavala (Busca ir a Coquimbo)
  • Alexander Oroz (Queda libre, en negociaciones)
  • Matías Moya (Busca salida)
  • Leandro Hernández
  • Benjamín Araya (Juv)

A la espera de la decisión de Ortiz, quedan nombres que regresan de préstamo como Lucas Soto, Julio Fierro y Diego Ulloa, entre otros.

