Colo Colo no tuvo un buen 2025 y finalmente se quedó sin competencia internacional para el próximo año. Ante esto es que los albos esperan realizar una importante limpieza de plantel de cara a la próxima temporada, donde se confirmó la salida de varios importantes jugadores del plantel como Sebastián Vegas, Emiliano Amor y Mauricio Isla, entre otros.
Ya ratificado Fernando Ortiz para la temporada, el objetivo del Cacique es volver a competir en la Liga de Primera tras un pobre 8° puesto conseguido este 2025, ante eso buscan reforzarse en varias líneas del plantel, siendo defensa y ataque las más importantes. Conoce todos los detalles, a continuación.
El mercado de fichajes de Colo Colo 2026:
- Altas: Matías Fernández Cordero (Independiente del Valle), regresan de préstamo Jeyson Rojas (La Serena) y Brayan Cortés (Busca salida).
- Bajas: Sebastián Vegas (Termina préstamo), Mauricio Isla, Emiliano Amor, Óscar Opazo (Libres) y Matías Moya (No sigue).
- Renovaciones: Fernando Ortiz (DT)
- Rumores: Esteban Andrada (Real Zaragoza), Jaime Vargas (Deportes Recoleta), Bruno Cabrera (Coquimbo Unido), Santiago Quirós (Racing Club), Junior Barreto (Olimpia), Joaquín Sosa (Peñarol), Jean Meneses y Damián Pizarro (Le Havre).
Plantel de Colo Colo para 2026
Confirmadas las salidas de cuatro jugadores y la llegada de Matías Fernández Cordero, así está quedando el plantel de Colo Colo:
Arqueros:
- Brayan Cortés (Busca salida)
- Fernando de Paul
- Eduardo Villanueva
- Benjamín Morales (Juv)
- Santiago Tapia (Juv)
Defensas:
- Alan Saldivia (Busca salida)
- Jonathan Villagra
- Daniel Gutiérrez
- Matías Fernández Cordero (Refuerzo desde I. del Valle)
- Jeyson Rojas (Regresa de préstamo, La Serena)
- Bruno Gutiérrez
- Erick Wiemberg
- Cristian Riquelme
Mediocampistas:
- Arturo Vidal
- Esteban Pavez
- Vicente Pizarro
- Claudio Aquino
- Tomás Alarcón
- Víctor Felipe Méndez
- Diego Plaza
- Francisco Marchant (Juv)
Delanteros:
- Javier Correa
- Salomón Rodríguez (Busca salida)
- Lucas Cepeda
- Marcos Bolados
- Cristian Zavala (Busca ir a Coquimbo)
- Alexander Oroz (Queda libre, en negociaciones)
- Matías Moya (Busca salida)
- Leandro Hernández
- Benjamín Araya (Juv)
A la espera de la decisión de Ortiz, quedan nombres que regresan de préstamo como Lucas Soto, Julio Fierro y Diego Ulloa, entre otros.