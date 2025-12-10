Miércoles de decisiones claves en Colo Colo. Y es que el pésimo año que está cerrando el Cacique obliga a definir posturas en el Estadio Monumental, sobre todo por el complejo 2026 que se viene a nivel deportivo y económico para el club.

Justamente por lo mismo el directorio de Blanco y Negro se reunió de manera extraordinaria durante esta jornada, donde el punto clave era analizar la continuidad del argentino Fernando Ortiz como director técnico.

El duro fracaso de no haber clasificado a la próxima Copa Sudamericana dejó tambaleando al trasandino, quien a pesar de tener contrato vigente, pasó por una evaluación en la dirigencia para ver si seguía o no para el 2026.

Colo Colo ratifica a Fernando Ortiz como DT para el 2026

De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo y tal como lo adelantó RedGol hace unas horas, el directorio de Blanco y Negro decidió mantener a Ortiz como DT de Colo Colo para la temporada 2026.

Cabe destacar que la continuidad del argentino fue votada de manera unánime por todos los directores de la concesionaria que controla los destinos albos. Así las cosas, el Tano seguirá como entrenador del Cacique con un apoyo total a nivel dirigencial.

Ahora tocará comenzar a planificar lo que será el 2026, donde son varios los jugadores llamados a irse del club tras una temporada para el olvido. Ahora, sin competencias internacionales, habrá que ingeniárselas para buscar refuerzos en el mercado de fichajes que se viene.

Los números de Fernando Ortiz en el Cacique

El Tano Ortiz dirigió en Colo Colo un total de nueve partidos con cuatro victorias, un empate y cuatro caídas, lo que da un discretísimo 48.14% de rendimiento.

