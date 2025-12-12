Fernando Ortiz estampó la firma y seguirá siendo el entrenador de Colo Colo, pese a no haber clasificado a Copa Sudamericana. Ahí, le cayeron los cuestionamientos al DT, hasta del propio camarín.

Es que conocida es la disputa que tiene el argentino con Arturo Vidal, quien sigue reclamando por su suplencia en los últimos duelos. Pero el entrenador tuvo un sorpresivo aliado y desde la vereda contraria.

Esta vez fue Johnny Herrera quien le prestó ropa al Tano. Durante el programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, el ídolo de la U enfrentó al panel por las duras críticas contra la renovación del DT.

Así pidió Johnny Herrera que dejen a Ortiz

Johnny Herrera dio sus argumentos para respaldar a Fernando Ortiz como el entrenador de Colo Colo y pidió tiempo para el DT. Eso, ante la sorpresa de sus compañeros en el panel del programa TST.

“Con Audax, el mismo gol que le hacen en pelota parada se lo hicieron todo el año a Colo Colo. Déjenlo trabajar (a Ortiz), que él arme el plantel, son errores individuales, cabecean a la espalda de Correa”, lanzó el ídolo azul.

Pero no se quedó ahí. Mientras sus compañeros le debatían los pergaminos del Tano Ortiz para seguir en la banca, Johnny aseguró que el DT “dijo desde un principio que iba a salir a buscar los partidos, pero él no eligió los jugadores”.

“Como son los roles, en el partido contra Audax la figura fue (Tomás) Ahumada. Audax todo el año fue mejor y estuvo sobre Colo Colo, Cobresal igual, el primer gol regalado por Amor. Eso escapa a la mano del DT, dejenlo que él haga el plantel”, cerró.