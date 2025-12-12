Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

“Déjenlo trabajar y que arme su plantel”: Johnny Herrera cruza la vereda y defiende a Ortiz en Colo Colo

El ídolo de la U salió al paso por las críticas al DT albo. Con firmes argumentos le puso la fianza para el 2026.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
El cuestionado DT renovó en Macul.
© TNT Sports / Photosport.El cuestionado DT renovó en Macul.

Fernando Ortiz estampó la firma y seguirá siendo el entrenador de Colo Colo, pese a no haber clasificado a Copa Sudamericana. Ahí, le cayeron los cuestionamientos al DT, hasta del propio camarín.

Es que conocida es la disputa que tiene el argentino con Arturo Vidal, quien sigue reclamando por su suplencia en los últimos duelos. Pero el entrenador tuvo un sorpresivo aliado y desde la vereda contraria.

Esta vez fue Johnny Herrera quien le prestó ropa al Tano. Durante el programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, el ídolo de la U enfrentó al panel por las duras críticas contra la renovación del DT.

Así pidió Johnny Herrera que dejen a Ortiz

Johnny Herrera dio sus argumentos para respaldar a Fernando Ortiz como el entrenador de Colo Colo y pidió tiempo para el DT. Eso, ante la sorpresa de sus compañeros en el panel del programa TST.

Ortiz en la mira del pueblo albo /Photosport

Ortiz en la mira del pueblo albo /Photosport

“Con Audax, el mismo gol que le hacen en pelota parada se lo hicieron todo el año a Colo Colo. Déjenlo trabajar (a Ortiz), que él arme el plantel, son errores individuales, cabecean a la espalda de Correa”, lanzó el ídolo azul.

Publicidad

Pero no se quedó ahí. Mientras sus compañeros le debatían los pergaminos del Tano Ortiz para seguir en la banca, Johnny aseguró que el DT “dijo desde un principio que iba a salir a buscar los partidos, pero él no eligió los jugadores”.

Revelan tenso cara a cara de Vidal con Ortiz: “No me llega a esta hora a entrenar ni en estas condiciones”

ver también

Revelan tenso cara a cara de Vidal con Ortiz: “No me llega a esta hora a entrenar ni en estas condiciones”

Como son los roles, en el partido contra Audax la figura fue (Tomás) Ahumada. Audax todo el año fue mejor y estuvo sobre Colo Colo, Cobresal igual, el primer gol regalado por Amor. Eso escapa a la mano del DT, dejenlo que él haga el plantel”, cerró.

Lee también
Guarello carga contra Vidal: "Tiene destruido el camarín de Colo Colo"
Colo Colo

Guarello carga contra Vidal: "Tiene destruido el camarín de Colo Colo"

¿Se va de Colo Colo? La decisión de Pavez ante la continuidad de Ortiz
Colo Colo

¿Se va de Colo Colo? La decisión de Pavez ante la continuidad de Ortiz

El tenso cara a cara de Vidal y Ortiz: "No me llega en estas condiciones"
Colo Colo

El tenso cara a cara de Vidal y Ortiz: "No me llega en estas condiciones"

¿Coincidencia? La U y Huachipato se restan de importante reunión de la ANFP
U de Chile

¿Coincidencia? La U y Huachipato se restan de importante reunión de la ANFP

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo