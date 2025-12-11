Son días de decisiones importantes lo que está atravesando Colo Colo tras confirmarse que Fernando Ortiz seguirá como DT. Ahora toca afrontar el mercado de fichajes que se viene, donde además de refuerzos se espera que varios jugadores dejen la institución.

En el grupo de cortados que ya no pertenecen al club están Emiliano Amor, Mauricio Isla, Óscar Opazo, Sebastián Vegas y Matías Moya. Pese a que ya es un grupo generoso en cantidad, en los próximos días puede crecer exponencialmente.

Uno de los nombres que podría integrar este lote es el de Esteban Pavez, volante que perdió muchísimo protagonismo con Ortiz en la banca. El capitán pasó a ser suplente y hasta derechamente ni siquiera entrar en las nóminas.

Por eso mismo, son varios lo que creen que tiene las horas contadas en Colo Colo pensando en el 2026. Sin embargo, el volante optaría por doblarle la mano a su DT y volver a ganarse su lugar en el equipo titular.

La decisión de Pavez en Colo Colo ante la continuidad de Ortiz

De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, desde el entorno de Pavez aseguran que este quiere cumplir el año de contrato que le queda en Colo Colo, esto a pesar de la presencia de Ortiz como entrenador.

Esteban Pavez tuvo un discretísimo 2025 con Colo Colo y varios apuntan a su salida para el próximo año. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

La idea del canterano es salir por la puerta ancha del club que lo formó. Esto no cambiará por el solo hecho de que el Tano siga como DT, quien incluso hace unas semanas aseguró que en un futuro el jugador puede volver a ser considerado.

Así las cosas, la única forma de que Esteban Pavez deje Colo Colo sería mediante una venta al extranjero. No obstante, esta tiene que cumplir con las expectativas salariales que tiene ahora en el Cacique. Si no se llega a las cifras que el volante quiere, no se moverá del Monumental.

Publicidad

Publicidad

ver también En medio de rumores: el viaje que hizo Esteban Pavez en las vacaciones de Colo Colo

Los números de Esteban Pavez en este 2025

El ahora ex capitán del Cacique jugó en esta temporada un total de 34 partidos, siendo 22 por la Liga de Primera, seis por Copa Libertadores, cinco en Copa Chile y uno en la Supercopa. No registró ni goles ni asistencias en 2.139 minutos de acción.