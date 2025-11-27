Como si los malos resultados y su mal rendimiento no fueran suficiente, Esteban Pavez dejó la escoba en Colo Colo. Días atrás el capitán sorprendió a todos al señalar que Universidad Católica es una institución más grande que el Cacique.

La situación generó un enorme revuelo y le costó al volante una serie de tirones de orejas de parte de los históricos. Sin embargo, esto parece no importante y hasta se molestó por la reacción que hubo por sus dichos.

Y es que lejos de arrepentirse por lo que provocó, el mediocampista no piensa retractarse. Así lo dieron a conocer este jueves, donde se conoció de su molestia con la prensa, a la que acusó de sacarlo de contexto.

Esteban Pavez ni ahí con pedir disculpas por poner a la UC por sobre Colo Colo

Para Esteban Pavez, no hay motivos para cuestionarlo por lo que dijo sobre Universidad Católica y Colo Colo. Cuando muchos esperaban un arrepentimiento del capitán del Cacique, se conoció que está muy lejos de ello y hasta ratifica sus declaraciones.

Esteban Pavez toma una radical postura tras la polémica por sus dichos sobre Colo Colo y Universidad Católica. Foto: Photosport.

El periodista Nicolás Ramírez reveló en Sportscenter de ESPN la postura que ha tomado el volante con el tema. “Se va a dar esta posibilidad de ingresar a la citación. Ayer fue el único del plantel que fue a la actividad del libro Centenario y no quiso emitir declaraciones“, comenzó señalando.

Publicidad

Publicidad

“Hablando con su entorno, él está molesto con los medios porque siente que se sacó de contexto su declaraciones y siente que no tiene que salir a explicar nada. Que entiende que los argumentos que entregó fueron sólidos“, añadió.

ver también “Se alejó de ciertos amigos”: el cambio de Alan Saldivia para volver a ser titular en Colo Colo

En esa misma línea, el reportero albo remarcó que Esteban Pavez sacará la voz pero no por ahora. “Igual habrá y me lo comentaban, que hablará con los medios pero siente que en este momento no es necesario. Quizás después que termine el campeonato, no sólo por esto sino con un análisis del 2025 completo“.

El mediocampista ha estado cortado con Fernando Ortiz, quien en conferencia de prensa este jueves optó por dejar atrás el tema. Eso no fue todo, ya que avisó que “estará convocado para mañana y como bien dicen, sobre el tema hemos hablado suficiente. Lo importante es mañana sacar un buen resultado en una cancha difícil y sellar un objetivo que teníamos por cumplir. Esperamos hacer un buen partido“.

Publicidad

Publicidad

Esteban Pavez decide apagar con bencina la polémica que provocó entre Colo Colo y Universidad Católica. El capitán dejó al Cacique por debajo de la UC y ahora asume las críticas, pero sin arrepentirse.

¿Cuáles son los números de Esteban Pavez esta temporada?

Previo al partido con Cobresal, Esteban Pavez ha logrado disputar un total de 34 partidos oficiales con Colo Colo en 2025. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 2.139 minutos dentro de la cancha.

ver también ¿Buscan arquero para 2026? Revelan la postura de Colo Colo sobre el futuro de Brayan Cortés

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Esteban Pavez intentará silenciar a sus críticos ayudando a Colo Colo en un duelo clave. Este viernes 28 de noviembre desde las 18:30 horas el Cacique visita a Cobresal buscando meterse en la Copa Sudamericana.

Publicidad