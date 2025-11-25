Es tendencia:
No solo el Chile 2: El otro “premio” olvidado por el que Católica y U de Chile pelan al ser subcampeón

Cruzados y azules son los principales candidatos para ser el subcampeón del torneo detrás de Coquimbo Unido. Ojo, que no hablamos solo de una clasificación directa a la próxima Copa Libertadores.

Por Patricio Echagüe

La UC y la U se juegan algo más que clasificar a la próxima Libertadores.
La UC y la U se juegan algo más que clasificar a la próxima Libertadores.

La Liga de Primera 2025 entra en etapas decisivas con varias luchas todavía pendientes por definirse. Una de ellas es la clasificación a la Copa Libertadores, donde Universidad Católica y Universidad de Chile son los principales aspectados.

Mientras la UC es segunda con 54 puntos, la U es tercera con 51. En esta pelea también podríamos meter a O’Higgins, que es cuarto con 50 y viene justamente de caer ante los azules en Rancagua.

Si el torneo terminara ahora los cruzados clasificarían directo a la fase de grupos de la Libertadores como Chile 2, mientras que los azules avanzarían a la ronda de etapas previas como el Chile 3. Sin embargo, ese apetecible Chile 2 no es el único premio que entrega el ser subcampeón del torneo.

El otro premio por ser subcampeón de la Liga de Primera 2025

Si retrocedemos un poco en el tiempo, hay que recordar los importantes cambios que se aprobaron a mediados de octubre para la temporada 2026. Ahí, por ejemplo, se dio pie a lo que será la nueva Supercopa del Fútbol Chileno.

En su necesidad de tener más partidos, la ANFP seguirá el modelo español y en vez de que solo la disputen los respectivos monarcas de Primera División y la Copa Chile, también dirán presente los subcampeones de dichas competencias.

Ahora el subcampeón de la Liga de Primera 2025 también jugará la Supercopa 2026. ¿Será Universidad de Chile o Universidad Católica el premiado?

Ahora el subcampeón de la Liga de Primera 2025 también jugará la Supercopa 2026. ¿Será Universidad de Chile o Universidad Católica el premiado? | Foto: Photosport.

En ese sentido por el lado de la Copa Chile ya están clasificados Huachipato y Deportes Limache al ser ya lo finales del certamen. ¿Y por la Liga de Primera? Pues ahí falta todavía ver quien acompañará al campeón Coquimbo Unido.

Así las cosas, tanto Universidad Católica como Universidad de Chile no solo tienen la chance de clasificar directo a la próxima Copa Libertadores, sino que también la opción de jugar la Supercopa 2026 y tener a mano el poder sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

El próximo partido de los cruzados será ante Huachipato este sábado 29 de noviembre a partir de las 12:00 horas en el Estadio CAP.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

Por su parte los azules enfrentarán a Coquimbo Unido el martes 2 de diciembre desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

