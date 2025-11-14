Universidad Católica está muy cerca de lograr la esperada clasificación a Copa Libertadores 2026 y por lo mismo, la Franja busca reforzarse para la próxima temporada y, al parecer, sería la ofensiva uno de los espacios donde buscan jugadores.

Nombres como Diego Buenanotte y Leonardo Valencia sonaron con fuerza en los últimos días como posibles opciones en el equipo, donde se aseguraba que el cuadro, que actualmente marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones, estaría interesado en ellos, sin nada confirmado. Pero ahora, se suma un nuevo nombre a la lista.

Afirman que la UC estaría interesada en esta figura argentina

Así lo reveló el periodista Bruno Sampieri en su canal de Youtube y recoge Punto Cruzado, donde señala que la UC tiene interés en Justo Giane, volante ofensivo de 26 años y que actualmente juega en Aldosivi de la Liga Argentina con contrato hasta final de temporada.

Justo Giani suena aparece como opción para Universidad Católica/Getty Images)

El jugador comenzó su carrera en Quilmes A.C., para luego pasar por Newell’s Old Boys, Patronato, Atlético Tucumán, llegando esta temporada a Aldosivi, club con el que ha disputado 30 partidos y ha anotado en 5 oportunidades.

Actualmente, la UC marcha en el segundo puesto de la tabla de la Liga de Primera lo que los clasifica a Copa Libertadores, por lo que el equipo buscará reforzar y mantener a sus grandes figuras de cara al próximo año.

La renovación de Zampedri y Medel

Según reveló El Mercurio, dos de las grandes figuras del equipo, que terminan contrato este año, aún no han cerrado sus renovaciones, esto debido a que la UC ofrece una renovación de un año, más la extensión de otro según objetivos cumplidos, mientras que los jugadores buscan un contrato por dos años.

A pesar de eso, el medio revela que fuentes les revelaron que esperan que las negociaciones lleguen a buen puerto y ambas figuras extiendan su vínculo con Universidad Católica.