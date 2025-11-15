No fue un partido brillante, ni de grandes luces, pero, por lo menos, la Selección Chilena suma una victoria. Se trata del primer amistoso de la gira por Rusia, precisamente ante el combinado local.

Chile tuvo muy poco el balón y las dos ocasiones de verdadero peligro que se generaron fueron convertidas. Es por eso que hay que tomar con calma la victoria, pues no fue avasalladora, ni tampoco estuvo cerca de ello.

Por otro lado, se trata de una Selección de Rusia con poco trajín internacional. Se notó mucho la falta de roce del elenco local, que tuvo un desempeño paupérrimo ante Perú y repitió ante La Roja.

ver también ¡Triunfazo épico! La selección chilena celebra gracias a sus goleadores y silencia a toda Rusia

Nicolás Córdova llama a tener fe

El técnico de la Selección Chilena, Nicolás Córdova, analizó el triunfo chileno en una conferencia de prensa lenta, en la que cada palabra fue traducida al ruso, luego de ser pronunciada por el DT.

“Creo que es súper importante competir a este nivel. Que aparezcan jugadores es determinante. Una de las cosas que me encomendaron en estos cinco partidos, es darle continuidad a un grupo de jugadores más jóvenes que el que teníamos, por obvias razones”, empezó diciendo el técnico de la Selección Chilena.

“Los que vienen son los que van a disputar las Eliminatorias para el Mundial 2030. Por lo tanto, hay que jugar la mayor cantidad de partidos en las fechas FIFA y darle continuidad al grupo”, añadió.

Publicidad

Publicidad

“Ojalá se sumen más jugadores jóvenes. Hay que darle continuidad al proyecto de juveniles, que, a veces, pareciera que está todo tan mal, no lo está, créanme. Sobre todo, de alguna manera dejarle al técnico que venga el próximo año jugadores de donde agarrarse para empezar el proceso como corresponde. Y así poder clasificar al Mundial de 2030, que es lo que todos queremos. Si básicamente, todos estamos focalizados en eso y no en otra cosa. Se pueden hacer cosas importantes”, cerró.

La Roja venció por 2-0 a Rusia | Photosport

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena?

La Selección Chilena tendrá su segundo partido en tierras rusas el próximo martes, a las 14.00 horas de nuestro país. Será ante la Selección de Perú.

Publicidad

Publicidad