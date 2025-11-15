Jean Beausejour fue el comentarista de Disney+ para el amistoso en que Chile se impuso a Rusia por 2-0 en Sochi. Fue un partido en el que al equipo adiestrado por Nicolás Córdova le costó imponer sus términos. Pero una buena recuperación de Vicente Pizarro le quedó a un compañero suyo.

Javier Altamirano resolvió bien para habilitar a Gonzalo Tapia, quien aguantó la marca de un zaguero rival y definió de buena forma para abrir la cuenta. En el segundo tiempo, una buena presión de Gabriel Suazo terminó en un despeje que rebotó directamente hacia Ben Brereton.

El atacante chileno-inglés definió de buena forma y anotó el 2-0 a favor del Equipo de Todos, que de todas formas sufrió mucho en Sochi. Pero otra vez pudo entregar la valla invicta con Lawrence Vigouroux como arquero titular. Un par de aspectos le dejaron un dulce sabor al Bose.

Vigouroux dejó en cero otra vez su portería en la Roja. (Felipe Zanca/Photosport).

“Hay dos cosas evidentes que rescatar: la capacidad de hacer dos goles cuando te dominaron y controlaron el partido”, fue la primera parte del análisis que hizo Beausejour, autor de un gol en dos Mundiales diferentes en representación del combinado chileno.

Así celebró Chile el 1-0 parcial que anotó Gonzalo Tapia, el atacante de Sao Paulo. (Sipa/Photosport)

Añadió que “la otra fue mantener el arco en cero. Son dos cosas que forman un piso bastante positivo para afrontar el partido contra Perú”. Tiene el foco puesto en el amistoso ante la Bicolor con que Chile cerrará la gira por Europa y su participación en 2025.

Beausejour destaca a Chile vs Rusia, pero le deja una tarea ante Perú

Jean Beausejour, de todas formas, espera ver una postura más dominante que la mostrada por Chile en la victoria frente a Rusia, que había igualado 1-1 ante Perú. Y que por grandes pasajes del encuentro, impuso sus términos sobre el terreno de juego. Aunque no pudo materializar eso en el marcador.

“Hay que exigirle mucho más a la selección chilena en cuanto a funcionamiento. Un equipo ruso que jugaba bastante bien y por momentos le ocasionó problemas”, manifestó el Bose, quien desde su retiro como profesional devino en comentarista deportivo.

César Inga le anotó un golazo a Chile en el amistoso que la Roja le ganó 2-1 a Perú en La Florida. (Felipe Zanca/Photosport).

Habrá que ver si esta mejoría que pide el ex jugador de Colo Colo y Universidad de Chile se materializa en el duelo ante los incaicos, que intentan darle un impulso al combinado que ocupó el penúltimo lugar en las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Sólo por delante de la Roja.

¿Cuándo juega la selección chilena vs Perú?

Chile se medirá a Perú este martes 18 de noviembre en el estadio Fischt, también conocido como el Olímpico de Sochi. El pitazo inicial está pactado para las 14 horas, según el horario de Chile continental.