Sigue la racha en Sao Paulo: Gonzalo Tapia sorprende con golazo en clásico del Brasileirao

Gonzalo Tapia sigue en racha y ahora confirma su buen rendimiento en el Sao Paulo. El delantero que retornó tras la fecha FIFA, anotó en el clásico majestuoso y amargó al Corinthians.

El formado en Universidad Católica anotó en el triunfo de la Roja ante Rusia. Pero tras ello, tuvo que realizar un largo viaje para llegar a la fecha del Brasileirao.

Tras casi 30 horas de viaje, el delantero llegó al Arena Corinthians para disputar la fecha 34 de la Serie A. De entrada comenzó de suplente, pero al comienzo de la segunda etapa, Hernán Crespo decidió el ingreso del chileno.

Nuevo golazo de Gonzalo Tapia

Lo que Gonzalo Tapia respondió de la mejor forma: con goles. Al minuto 54’ el delantero saltó más alto que sus rivales y de cabeza superó al golero Felipe Longo. Anotación que marcó el desahogo del chileno que sigue en racha.

“Sao Paulo mejoró con el ingreso de Tapia”, “Es el distinto del equipo”, “nunca más lo vuelvo a criticar” y “es nuestro mejor delantero”, fueron parte de los elogios desde Brasil.

