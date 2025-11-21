Deportes Iquique consiguió una victoria importante ante Cobresal, la cual también celebró Colo Colo. Audax también festejó en el inicio de la 28° fecha de la Liga de Primera.

El inicio de la 28° fecha tuvo un inicio con tres partidos en simultáneos, los cuales mezclaban la lucha por el descenso y la opción de ir a la Copa Sudamericana del 2026. En lo primero, Limache venció a Unión Española y los dejó muy complicados para salvarse.

Iquique y Colo Colo festejan

Cobresal quiere ir a una copa internacional en la siguiente temporada, para lo cual necesitaba vencer a un Deportes Iquique que venía muy complicado. Sin embargo, los dirigidos por Gustavo Huerta se vieron sorprendidos por los Dragones Celestes.

