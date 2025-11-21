Es tendencia:
Liga de Primera

Tabla de posiciones: Audax gana e Iquique da una mano a Colo Colo para ir a Sudamericana

Los Dragones Celestes consiguieron una victoria que los mantiene en Primera División por ahora y que le sirve mucho a los Albos.

Por César Vásquez

Iquique venció por 2-1 a Cobresal.
Iquique venció por 2-1 a Cobresal.

Deportes Iquique consiguió una victoria importante ante Cobresal, la cual también celebró Colo Colo. Audax también festejó en el inicio de la 28° fecha de la Liga de Primera.

El inicio de la 28° fecha tuvo un inicio con tres partidos en simultáneos, los cuales mezclaban la lucha por el descenso y la opción de ir a la Copa Sudamericana del 2026. En lo primero, Limache venció a Unión Española y los dejó muy complicados para salvarse.

Iquique y Colo Colo festejan

Cobresal quiere ir a una copa internacional en la siguiente temporada, para lo cual necesitaba vencer a un Deportes Iquique que venía muy complicado. Sin embargo, los dirigidos por Gustavo Huerta se vieron sorprendidos por los Dragones Celestes.

En desarrollo…

Tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025:

