Terminó el Campeonato Nacional y, con ello, comienza a moverse el Mercado de Fichajes, donde una de las grandes figuras de Cobresal podría protagonizar un importante cambio de equipo. Los Mineros lucharán en la fase previa de Copa Sudamericana, donde experimentarían una gran baja: Diego Coelho.

El futbolista uruguayo de 30 años se convirtió en uno de los goleadores de la Liga de Primera, donde anotó en 12 oportunidades en 28 encuentros, posicionándose en el tercer lugar de la tabla de goleadores.

Tras esta gran temporada, el jugador podría cambiar de equipo y fichar por uno de sus rivales.

El club que buscaría el fichaje de Diego Coelho

Hace algunas semanas, se reveló que el goleador interesaba en Universidad Católica, pero ahora se sumó un nuevo contendiente para quedarse con su fichaje para el 2026.

Según revela el periodista deportivo Renzo Luvecce, el jugador estaría muy cerca de salir de Cobresal, donde Audax Italiano aparece en su radar.

ver también Figura de Cobresal no renueva y llegaría a Huachipato: “Arremetieron con mejor ofrecimiento”

“Es muy difícil que renueve contrato en el cuadro minero y me indicaron que desde Audax Italiano lo contactaron para comenzar a negociar”, explicó en sus redes.

El jugador no renovaría con Cobresal /Photosport

Publicidad

Publicidad

Asimismo, puntualiza que el gran rendimiento del jugador “abrió una oportunidad de mercado interesante al quedar con el pase en su poder”.

La carrera de Diego Coelho

El delantero de 30 años comenzó su carrera en 2017 en Nacional de Uruguay, para luego pasar por equipos como Boston River, Defensor Sporting y Cerro.

En 2022 llegó a la liga chilena donde fichó por Curicó Unido y el 2024 se sumó a Los Mineros, donde se convirtió en una de las grandes figuras de la escuadra.

Publicidad