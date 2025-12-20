Es tendencia:
Cobresal confirma adiós de figura: Jorge Henríquez listo para reforzar Deportes Concepción

Cobresal le dijo adiós a una de sus figuras que será refuerzo de Deportes Concepción en cualquier momento.

Por Diego Jeria

Salida de Cobresal para ir al Conce.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTSalida de Cobresal para ir al Conce.

Cobresal anunció oficialmente la salida de Jorge Henríquez, el mediocampista de 31 años y figura de Los Mineros este 2025 que expira, y en el cual el equipo de El Salvador finalizó séptimo en la tabla, clasificado a Copa Sudamericana.

“Luego de vestir la camiseta legionaria durante toda la temporada 2025, Jorge Henríquez deja Cobresal en búsqueda de nuevos desafíos para el año entrante”, confirmó el cuadro nortino en sus redes sociales.

“Agradecemos tu profesionalismo y respeto por nuestra institución. Te deseamos el mayor de los éxitos en lo deportivo y familiar, esperando que el fútbol nos vuelva a encontrar”, sentenció Cobresal.

Henríquez de Cobresal al Conce

De esta forma, Henríquez toma rumbo al sur como inminente refuerzo de Deportes Concepción, en el regreso de Los Lilas a la Primera División. Ambas partes tienen acuerdo desde hace unos días.

Cabe recordar que Jorge Henríquez disputó 31 partidos esta temporada 2025 con Cobresal, con un registro total de 11 goles bajo las órdenes de Gustavo Huerta.

En su carrera, además de Cobresal y Coquimbo, Henríquez ha vestido las camisetas de Audax Italiano, San Marcos de Arica, Barnechea, Ñublense y Curicó Unido.

En lo que respecta al Conce, y a espera de la oficialización de Henríquez, los penquistas ya cuentan con el delantero Matías Cavalleri como refuerzo.

