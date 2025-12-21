El mercado de fichajes en Chile continúa tomando forma y ya son varios los equipos que comienzan a cerrar a sus primeros refuerzos con miras a la temporada 2026. Uno de ellos es Deportes Concepción, elenco que recientemente anunció a Matías Cavalleri como su primera incorporación y que va por más.

Y es que el “León de Collao” sigue analizando alternativas para reforzar su plantel y, en las últimas horas, el periodista y especialista en mercado de pases, César Luis Merlo, informó que ahora el foco está puesto en un defensor argentino con pasado tanto en Chile como en el fútbol europeo. Se trata de Fausto Grillo, actual jugador de Atlético Tucumán.

ver también Fue figura en O’Higgins, sueña con regresar a Chile y reveló sondeos: “Dejé una buena imagen”

Concepción busca a Fausto Grillo de Atlético Tucumán

El comunicador dio a conocer la información a través de sus redes sociales, donde señaló que Deportes Concepción ya inició gestiones formales para fichar al zaguero argentino de 32 años, pensando en la temporada 2026 de la Primera División. De hecho, el club penquista ya habría enviado una oferta y se encuentra a la espera de una respuesta.

“🚨Deportes Concepción negocia para fichar a Fausto Grillo, defensor de Atlético Tucumán. *️El club ya hizo una oferta formal por el futbolista y se encuentra a la espera de una respuesta”, escribió Merlo en su cuenta de X (antes Twitter).

Foto: Captura X.

Fausto Grillo ya tuvo un paso previo por el fútbol chileno. En 2022 defendió la camiseta de O’Higgins de Rancagua, donde disputó un total de 30 partidos oficiales. Además, en su carrera ha vestido las camisetas de clubes como Vélez Sarsfield en Argentina, Universidad Católica del Ecuador, Ibiza de España y Trapani Calcio de Italia, entre otros.

Publicidad

Publicidad

No obstante, la temporada 2025 no fue la mejor para el defensor. Con Atlético Tucumán apenas logró disputar 14 partidos, la mayoría durante el primer semestre. En la segunda parte del año solo sumó un encuentro por la liga argentina y uno por la Copa Argentina, quedando en el resto de los encuentros o fuera de las convocatorias o relegado al banco de suplentes.