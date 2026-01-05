Deportes Concepción no quiere estar de paseo en Primera División, por lo cual se metieron seriamente en el mercado. Ahora confirmaron la llegada de un nuevo refuerzo: Fausto Grillo.

El León de Collao consiguió el ascenso a la Liga de Primera de forma dramática, derrotando a Cobreloa en la final de la Liguilla y de esta manera, regresan a la máxima categoría luego de largos años, específicamente en 2008. Tienen a toda una ciudad detrás esperando una buena campaña.

El nuevo refuerzo de Concepción

Normalmente los equipos que recién ascienden arman planteles para mantener la categoría, pero Deportes Concepción parece querer algo más. Por esta razón, ha llamado la atención la llegada de nombres importantes para reforzar a los dirigidos por Patricio Almendra.

ver también Hay interés de 2 clubes: Figura de Deportes Concepción no jugará con el León este 2026

Matías Cavalleri (Alagoano, BRA), Cristián Suárez (Palestino), Jorge Henríquez (Cobresal), Leonardo Valencia (Audax Italiano), Misael Dávila (Deportes Iquique), César Dutra (Boavista, POR) y Aldrix Jara (Cobreloa), entre otros, son algunos de los fichajes que han llegado el Ester Roa Rebolledo.

Pese a los nombres que han arribado, Deportes Concepción no saca el pie del acelerador y ahora confirmaron a un nuevo jugador: Fausto Grillo, defensor argentino de 32 años que arriba al plantel liderado por Almendra.

“El experimentado zaguero proviene de Atlético Tucumán y cuenta con una destacada trayectoria en clubes como Vélez Sarsfield, Belgrano, O’Higgins y Universidad Católica de Ecuador. Además, posee un importante recorrido por Europa, con pasos por las ligas de España, Grecia, Italia y Turquía“, escribieron en las redes sociales del equipo.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, Concepción sigue sacándole brillo a su apodo de Liláctico. Por nombres, el club está para ser protagonista en Primera División, pero ahora habrá que ver cómo funcionan como equipo. Al menos, materia prima tienen de sobra.