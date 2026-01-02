Deportes Concepción se sigue preparando para lo que será esta temporada tras lograr el esperado ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno. Ante esto, se reveló que uno de sus jugadores con contrato vigente no estaría presente en el gran retorno del León.

A pesar de que los Lilas han anunciado la incorporación de importantes refuerzos, también habrá algunas bajas, entre ellas, según revela el periodista deportivo Rodrigo Arellano, Ulises Ojeda, jugador que saldría a préstamo.

El equipo al que llegaría Ulises Ojeda

A través de sus redes, el comunicador señaló: “Tiene propuestas del Ascenso para 2026. Tiene contrato vigente con Deportes Concepción, club con el que ascendió 2 veces, pero saldrá a préstamo. Santiago Wanderers entró en la disputa por el volante. Copiapó también es opción”.

La carrera de Ulises Ojeda

El jugador de 30 años comenzó su carrera en Cañuelas de Argentina, para luego pasar por clubes como Estudiantes de San Luis, EFI Juniors, Cipolleti, Huracán de San Rafael y Cañuelas, todos de la Liga Argentina.

El 2024 dio el salto a Chile donde se sumó a Deportes Concepción, con quienes obtuvo el título de la Segunda División el 2024 y la liguilla de Primera B el 2025.

Ulises Ojeda podría despedirse del León

El León va con todo al 2026

Preparando lo que será el gran regreso al Campeonato Nacional, Deportes Concepción busca mantenerse en la liga y para ello están reforzando con todo el plantel. El primer gran fichaje anunciado fue el de Leonardo Valencia, segundo goleador de la Liga de Primera con 15 tantos.

Para reforzar la defensa, los Lilas anunciaron el fichaje del portero brasileño de 33 años, César Dutra, quien fue campeón junto a Flamengo de la Copa Libertadores en 2019.

A ellos suman figuras como Misael Dávila, Ethan Espinoza, Norman Rodríguez, Aldrix Jara y Mauricio Vera.

Y desde el plantel campeón de la liguilla, el elenco cerró las renovaciones de Nozomi Kimura y Joaquín Larrivey para esta temporada.

Mientras que los jugadores con contrato vigente son: Nicolás Araya, Diego Carrasco, Jonathan Espínola, Ángel Gillard, Alexis Mancilla, Fabrizio Manzo, Sebastián Martínez, Ulises Ojeda, Mario Sandoval, Nelson Sepúlveda, Sebastián Silva y Brayan Valdivia.