Deportes Concepción busca con todo reforzarse para este 2026 en lo que será su esperado regreso a la máxima división del fútbol chileno y, para ello, el León de Collao tiene en la mira a un experimentado jugador.

Tras 17 años, el equipo de Concepción logró el esperado ascenso tras vencer a Cobreloa en la final de la liguilla y, preparando lo que será este retorno, el equipo ha anunciado numerosos fichajes. Pero lejos de terminar, el equipo sigue teniendo en carpeta a distintos jugadores.

Según revela Sabes Deportes, los Lilas podrían estar cerca de fichar a Brayan Véjar, experimentado jugador que disputó el 2025 en Unión Española, equipo que perdió la categoría y jugará en la Primera B este año.

La carrera de Brayan Véjar

El lateral de 30 años comenzó su carrera en Huachipato. En 2016 llegó a Colo Colo, club con el que obtuvo dos Copa Chile, dos Supercopa de Chile y un título de Primera División.

Tras esto pasó por Palestino donde jugó entre 2021 y 2014, llegando a Unión Española este 2025.

El 2026 del León de Collao

El cuadro de Conce se está rearmando para lo que será su regreso a la Primera División, renovando a figuras como Nozomi Kimura y Joaquín Larrivey.

Mientras que los jugadores con contrato vigente son Nicolás Araya, Diego Carrasco, Jonathan Espínola, Ángel Gillard, Alexis Mancilla, Fabrizio Manzo, Sebastián Martínez, Ulises Ojeda, Mario Sandoval, Nelson Sepúlveda, Sebastián Silva y Brayan Valdivia.

Una de las sorpresas que dieron los Lilas es el fichaje de Leonardo Valencia, uno de los goleadores del Campeonato Nacional, donde terminó en el segundo puesto de la tabla de anotadores con 15 tantos.

A ellos se suman Misael Dávila, Ethan Espinoza, Norman Rodríguez, Aldrix Jara, Mauricio Vera y el portero brasileño César Dutra, quien fue campeón de Copa Libertadores junto al Flamengo el 2019.

